Imatralaislähtöinen Nelli Makkonen on mukana Miss Hot Rod -kilpailussa: ”Jänskättää tosi paljon”

Imatralta kotoisin oleva Nelli Makkonen, 21, on valittu Miss Hot Rod 2019 finalistiksi. Makkonen kertoo saaneensa tiedon finaalipaikasta sähköpostitse maanantaina.

— Olin juuri allekirjoittanut työsopimuksen toimistoassistentin paikasta YIT:llä, kun avasin sähköpostiviestin. Olin jo siinä vaiheessa iloissani uudesta työstäni, mutta tämä oli koko päivän huipennus!

Viime vuonna Helsinkiin muuttaneen Makkosen mukaan Miss Hot Rod -tittelistä kisaa kaikkiaan kymmenen finalistia.

— Kyllä se yllätti, että pääsin kisaan mukaan. Nykyisin kilpailuun hakee tosi paljon tyttöjä ja he ovat yhä ammattimaisempia.

Promotöitä ulkomailla saakka

Imatralaisille Nelli Makkonen on tuttu vuoden 2016 Imatran ajojen kisatyttönä. Viime vuosina Makkonen on työskennellyt lukuisissa edustustehtävissä muun muassa Imatran ajojen osastolla Helsingin mp-messuilla.

Toisinaan promotyöt ovat vieneet myös ulkomaille saakka.

— Olin Englannin Silverstonessa kilpa-ajaja Jani Hjerpen mukana edustamassa Mad Crocia vuonna 2017, Imatran ajojen mukana Venäjän mopomessuilla ja Italiassa KSPT:n sponsoroimana Kallio Racingin sontikkatyttönä.

Rakastan pr-tehtäviä, joissa voin kohdata muita ihmisiä. — Nelli Makkonen

Miss Hot Rod -kisoista Makkonen lähtee hakemaan ennen kaikkea lisää kokemusta, kontakteja ja uusia työmahdollisuuksia.

— Toiveenani on, että pääsen jatkossakin tekemään mahdollisimman paljon promotyötä. Rakastan pr-tehtäviä, joissa voin kohdata muita ihmisiä. Saan siitä itse tosi paljon energiaa.

Jarkko Parikka Nykyisin Helsingissä asuva Nelli Makkonen on työskennellyt pr-tehtävissä muun muassa Englannissa, Italiassa ja Venäjällä.

Kuntokuuria ja korkkarikävelyä

Miss Hot Rod -finaali järjestetään American Car Show'n yhteydessä 19.—21. huhtikuuta Helsingin messukeskuksessa. Tapahtuman aikana kilpailijat osallistuvat useisiin kuvauksiin, edustustehtäviin, haastatteluihin ja näytöksiin. Viikonloppu huipentuu sunnuntaina järjestettävään finaaliin.

— Uskon, että kaikkien tyttöjen kanssa tullaan hyvin toimeen. Odotettavissa on varmasti hektinen, vauhdikas ja ihana kisaviikonloppu.

Kolmen viikon kuluttua finalistit matkustavat yhdessä Tahkolle kuvauksiin. Sen jälkeen kilpailijoiden niemet sekä kuvat julkistetaan, ja yleisöäänestys käynnistyy netissä.

Makkonen kertoo, että valmistautuminen kisoihin on jo alkanut. Vaikka hän onkin tottunut korkkareilla kävelemään, on lavaesiintymistä treenattava, jotta h-hetkellä olo on varma ja rento.

— Olen myös aloittanut todellisen kuntokuurin. Haluan mennä kisoihin virkeänä.

Henkistä tukea kisaviikonloppuun on myös tulossa, sillä Makkosen ystäviä ja perhettä on lähdössä kannustusjoukkoihin mukaan.

— Kyllä jo jänskättää tosi paljon, Makkonen myöntää.

Palkintona yhdeksän päivän road trip

Miss Hot Rod -tittelin voittaja saa tänä vuonna palkinnoksi yhdeksän päivän road tripin ympäri Eurooppaa urheiluautoilla, Mad Crock Rallyssa.

Kisasivuilla kerrotaan, että uudistuneessa kilpailussa etsitään tehokasta, iloista ja näyttävää naista edustamaan FHRA:ta ja yhteistyökumppaneita erilaisissa tilaisuuksissa.

Kilpailun voittajat ovat perinteisesti toimineet monissa tehtävissä esimerkiksi tv-juontajina, messutyttöinä, vip-tyttöinä ja tuote-esittelijöinä.

Hallitseva Miss Hot Rod on Anne Netrebine.