Elämänkokemus on tuonut kyvyn nauttia elämästä, kirjailija sanoo. Marttiselle elämästä nauttimiseen kuuluu kova treeni, joka tyhjentää pään ja uuvuttaa kropan, mutta lataa mielen.

Nyt se Annamari Marttinen treenaa fitnessiä!

Kirjailijana tunnetun Marttisen laaja tuttava- ja seuraajapiiri sosiaalisessa mediassa oli juuri tottunut tämän näyttäviin tankotanssikuviin, kun niiden rinnalle tammikuussa putkahti kuva punttisalilta.

Kuvassa Marttinen esitteli rinnallaan fitness-valmenajana tunnetun Pauliina Käiväräisen, jonka opastuksella hän kertoi lähtevänsä kohti uusia päämääriä.

Yksittäinen somekuva kertoo todellisuudesta vajavaisesti.

Marttiselle kuntosalin vaihto ja valmentajaan turvautuminen ei ollut mullistava juttu. Ohjelman mukaan hän on treenannut ennenkin, nyt haussa oli vain jotain enemmän.

– Halusin alkaa treenata entistä paneutuneemmin ja keskittyneemmin, niin että todella pidän ajatukseni siinä, mitä teen.

Marttinen halusi, että kaikki aika, minkä hän salilla viettää, tulee käytetyksi oikein, kun tavoitteena on entistä vahvempi ja timmimpi kroppa. Sille tielle Marttinen halusi tuekseen fitness-ammattilaisen. Sopimukseen Käiväräisen kanssa kuuluu myös tavoitteiden seuranta.

Korkokengissä kisatuomareiden edessä Marttinen ei ihan pian klonksuttele, mutta nyt hän pitää ensi kertaa elämässään treenipäiväkirjaa. Siihen hän kirjaa kaikki treenit, toistot ja painot, mitä ikinä kymmenen viikon treenijaksoihin sisältyykään.

Kai Skyttä Kolmekymppisenä Annamari Marttinen treenasi salilla liki kehonrakennustasolla. Perheellistyminen sai jättämään salitreenit, mutta liikunta Marttiselta ei ole ikinä jäänyt.

Juoksu lähti välillä lapasesta

Salitreenin rinnalla Marttinen käy yhä tankotanssissa sekä juoksee. Se ei ole liikaa, sillä hän rakastaa fyysistä treeniä ja sitä seuraavaa autuasta oloa.

Lapsena Marttinen tanssi balettia ja on aikuisena välillä harmitellut, ettei keskittynyt yksin siihen.

Tuli vaihe, että kun joku tuttu tuli vastaan, en voinut pysähtyä, kun sporttracker oli päällä. Saalistin minuutteja. Se lähti vähän lapasesta. — Annamari Marttinen

– Vanhemmat halusivat, että teen muutakin. Mutta minusta olisi ollut balettiin, sillä tykkään kovasta ja kurinalaisesta harjoittelusta.

Teininä baletin tilalle tulivat jazzbaletti ja juoksu, sitten aerobic, ja kolmenkympin korvilla saliharjoittelu lähes kehonrakennustasolla.

Pikkulapsiarkea ryyditti astangajooga, sen jälkeen seurasi kymmenen vuotta ryhmäliikunnasta toiseen juoksua.

Sitten Marttisen mielessä alkoi kaihertaa halu kehittyä, saada lihaksia. Kolme vuotta sitten hän jätti jumpat, alkoi taas käydä salilla ja palasi myös lenkkipoluille.

– Huomasin, että herranjestas, jaksan juosta. Se oli iso ilo, ja siitä kasvoi hirmuinto. Tuli vaihe, että kun joku tuttu tuli vastaan, en voinut pysähtyä, kun sporttracker oli päällä. Saalistin minuutteja. Se lähti vähän lapasesta.

2018 Marttinen juoksi Lappeenrannassa puolimaratonin. Seuraavana vuonna maratonin edelle ajoi Kirjailijaliiton kokous, joka osui samaan päivään.

Anna-Mari Marttisen kotialbumi Tankotanssin Annamari Marttinen aloitti viime huhtikuussa. Hän tunnistaa itsessään myös kilpailuhenkisyyttä. – Jostain tulee joskus ihme voima, että pakko saada tää nyt menemään, hän sanoo.

Tankotunneilta löytyi kaivattu haaste

Ennen Käiväräisen oppiin päätymistä Marttisen liikuntahistoriaansa tarvittiin kuitenkin vielä yksi luku: tanko. Se löytyi viime huhtikuussa, kun tankotanssija Anna Neuvonen perusti Lappeenrantaan tankotanssisalin.

Marttinen kiinnostui siitä heti.

"Tankosalilla töiden välillä. Loistava tapa tyhjentää pää, keho väsyy ihanasti, mutta mieli uudistuu. Tänään ilahdutti tämä, jatkettu versio perhosesta ensimmäistä kertaa. Kohta varmaan luulen osaavani lentää!", kuului Marttisen riemullinen Facebook-päivitys kuvan kera tammikuussa,

Ilmaiseksi perhonen ei tullut. Tankotanssissa Marttista kiehtoo juuri haaste ja tuntien rankkuus.

– Tankotunnin jälkeinen kipu oli alkuun kuin olisi jyrän alle jäänyt. On tosi hyvä tunne, kun tuntee, että on saavuttanut jotain ja ylittänyt itsensä. Nyt keho on jo tottunut lajiin.

Kaikkienhan kuuluu treenata vain siksi, että se on terveellistä ja siitä saa hyvän olon. Harva sanoo suoraan muuta, koska sitä pidetään pinnallisena.

Tankotanssin jälkeen uudet rajat ovat vain haaste.

– Tankotunneilla olen koko ajan rikkonut rajoja. Sen myötä sain rohkeutta päätökseen, että alan treenata tavoitteellisemmin salillakin. Että minäkin voin tehdä näin.

Kai Skyttä Vuodenvaihteessa Annamari Marttinen kävi etsimään itselleen fitness-valmentajaa. Tammikuussa hän aloitti treenit uudella salilla Taf-Gymissä.

Ikä ei tunnu

Fyysinen rääkki on hyvä vastapaino Marttisen työlle, joka on henkistä, opettamista ja kirjoittamista. Hän opettaa suomea päivätyönään Joutsenon vastaanottokeskuksessa ja kahtena iltana viikossa Etelä-Karjalan kansalaisopistossa.

Liikunta on Marttiselle vain harrastus, mutta hän haluaa pitää ohjelmassaan kaikki kolme lajiaan. Se tietää joillekin päiville kaksia treenejä. Yksi päivä viikossa on lepoa.

Iän karttumisen Marttinen sanoo huomaavansa vain siinä, että salilla treeniohjelmaa katsoessa nenälle pitää laittaa ikänäkölasit.

Aikuisen valtti liikunnassa nuoriin verrattuna on parempi itsetuntemus, Marttinen uskoo.

– Ja kun lepään, sitten todella lepään. Koen, että osaan kuunnella itseäni.

Marttinen huolehtii hyvin myös unesta ja ravinnosta. Töissä kulkee mukana oma lounas, jossa on tarpeeksi ravintoaineita liikkuvalle ihmiselle. Hän tunnistaa itsessään perfektionistin.

– Mutta jos on riittävän hyvä syy, voin hyvin valvoa juhlissa aamuyöhön asti. Ja syödä pullaa.

Anna-Mari Marttisen kotialbumi Tankotreeneissä unohtaa kaiken muun, Annamari Marttinen sanoo. – Tarvitaan rohkeutta ja itseluottamusta heitäytyä tangossa vaikka pää alaspäin, mutta uuden liikkeen oppiminen tuntuu aina huikealta

Ulkonäöstäkin saa puhua

Marttinen sanoo rehellisesti myös sen, mitä moni ei sano: on kiva tuntea olevansa paitsi hyvässä kunnossa myös hyvännäköinen.

Annamari Marttinen

– Sitä ei välttämättä ihan ensimmäisenä sano ohjaajallekaan. Kaikkienhan kuuluu treenata vain siksi, että se on terveellistä ja siitä saa hyvän olon. Harva sanoo suoraan muuta, koska sitä pidetään pinnallisena. Mutta mitä sitten, jos ulkonäkö tulee sivutuotteena asiasta, joka edistää terveyttä!

Marttinen tietää, että eri ikäkausille ihmisille lastataan erilaisia odotuksia.

– Onhan meillä paineita, että tietyn ikäisen pitäisi olla sellainen ja tällainen, mutta en ajattele, mitä muut ajattelevat. Ei minulla ole tarvetta näyttää mitään, teen vain sitä mitä haluan tehdä.

Kai Skyttä Naisten helmasynti usein on väheksyä itseään. – En ajattele itsestäni negatiivisesti. Se auttaa myös kirjailijan työssä, Annamari Marttinen sanoo.

"Tämä on minun elämääni"

Kun Marttinen lataa treenikuviaan someen, hän kertoo joka kerta miettivänsä, onko kuva ok. Varsinkin tankotanssissa ollaan vähissä vaatteissa.

Tankoasulla on hyvin käytännöllinen syy: tankoa puristetaan lihaksilla ja iholla. Pitoon tarvitaan paljas iho.

Toisaalta sosiaalisessa mediassa on myös vaikea olla ilman, että joku aina ärsyyntyy tai ymmärtää joko vahingossa tai tahallaan väärin.

– Ja someenhan laitetaan juttuja omasta elämästä. Tämä on minun elämääni. Haluan myös kertoa, että tällaiseenkin pystyy, kun haluaa.

Marttinen myös kammoksuu itsensä vähättelyä, johon varsinkin naiset usein syyllistyvät.

– Minua ajaa elämässä eteenpäin se, etten mollaa tai dissaa itseäni. Se on tärkeää! Pidän elämää suuressa arvossa enkä ajattele itsestäni negatiivisesti. Se auttaa kirjailijan työssäkin.

Elämä ei myöskään ole enää sellainen itsestäänselvyys kuin se nuorena on.

– Elämänkokemus on tuonut kyvyn nauttia elämästä. Se on mahtava lahja, ja olen niin kiitollinen siitä, että olen terve. Tajuan kirkkaasti, että joka päivästä pitää olla kiitollinen, sillä kaikki voi muuttua milloin vain. Niin kauan kuin elän, miksen tekisi sitä, mikä tekee minut onnelliseksi.

Anna-Mari Marttisen kotialbumi Tankotreeneissä ollaan vähissä vaatteissa siksi, että paljas iho antaa parhaan pidon tangosta.