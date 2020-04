Lappeenranta varovaisen tyytyväinen kuntien tukipakettiin: "Ei tässä nyt ainakaan mattoa vedetty kuntien alta"

Lappeenranta on arvioinut menettävänsä noin 15 miljoonaa euroa toukokuun loppuun mennessä. Imatralla summa on 2,7 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan rahoitusjohtaja Jari Iskanius on varovaisen tyytyväinen hallituksen lupailemaan kuntien tukipakettiin.

Hallitus lupasi kohdistaa toukokuun lisätalousarviossa kunnille ja sairaanhoitopiireille vähintään noin miljardin euron lisätuen.

Iskaniuksen ensiarvioiden mukaan Lappeenranta menettää pelkästään verotuloina noin 15 miljoonaa euroa toukokuun loppuun mennessä. Summa voi kasvaa huomattavastikin, jos poikkeusolot jatkuvat pitkään.

Iskaniuksen mukaan kuntakentän huolta on kuultu hallituksessa.

– Ei tässä nyt ainakaan mattoa vedetty kuntien alta. Hallituksen lupaama verokompensaatio on linjassa sen kanssa, mitä kunnat ovat toivoneet.

Iskanius haluaa vielä kuulla toukokuussa julkaistavat periaatteet, joilla hallitus tukea myöntää.

–Sillä on iso merkitys, jaetaanko eurot valtionosuuksien eli käytännössä asukasluvun mukaan, vai suoraan veromenetysten perusteella.

Lappeenrannassa ero ei ole iso, joillekin kunnille sillä voi olla suurikin vaikutus.

Eksotelta lisätietoa ensi viikolla

Etelä-Karjalassa Eksoten kulut ovat myös kasvaneet merkittävästi koronapandemian vuoksi ja se näkyy myöhemmin myös kuntien menoissa.

Esimerkiksi tälle vuodelle Etelä-Karjalan kunnat eivät ole osanneet varautua korona-kustannuksiin.

Verotulokompensaation lisäksi ratkaisevaa on, miten sairaanhoitopiirien kustannukset lopulta katetaan.

Etelä-Karjalan kuntajohtajat tapaavat ensi viikolla Eksoten johtoa. Tapaamisessa arvioidaan myös Eksoten tulevia kustannuksia. Toimitusjohtaja Timo Saksela arvioi Etelä-Saimaalle koronakustannusten nousevan kahdeksaan miljoonaan euroon.

Tähän asti Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ollut suurimmassa koronapaineessa ja siellä myös kustannusten kasvu on ollut suurempaa.

Talousvaikutuksia tulee poikkeusolojen jälkeenkin

Imatra on arvioinut verotulojensa menetykset 2,7 miljoonaan euroon toukokuun loppuun mennessä.

Vt. kaupunginjohtaja Kaisa Heino ei usko, että valtio korvaa kaikki menetykset.

– Lopullista laskua on vaikea ennustaa. Talousvaikutuksia tulee myös poikkeusolojen jälkeen. Edessä on isompi muutos ja sen vaikutuksia Imatralle on vielä vaikea arvioida.

Samaa sanoo Iskanius.

– Elokuussa hallitus aloittaa budjettiriihensä ensi vuodelle. Sen jälkeen näemme enemmän, mitä hallitus ajattelee valtio ja kuntien välisestä taakanjaosta.

Ei uusia tehtäviä kunnille

Kuntaliiton mukaan hallituksen kehysriihessä sovittu kuntien tukipaketti lieventää kuntatalouden akuuttia kriisiä.

Kuntaliitossa katseet ovat Iskaniuksen tavoin jo syksyn budjettiriihessä.

– Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin on tässä tilanteessa suhtauduttava erittäin pidättyväisesti, sanoo kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kuntaliiton julkaisemassa tiedotteessa.