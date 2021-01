Henkilöliikenne Imatran rajanylityspaikalla katkeaa sunnuntaina 31. tammikuuta. Rekkaliikenne Pietarintien kautta rajalle kuitenkin jatkuu, sillä koronapandemian vuoksi tehty liikennerajoitus ei koske raskaan liikenteen tavarakuljetuksia.

Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu neuvottelee Viipurin alueen rajavaltuutetun kanssa rajoituksiin liittyvistä yksityiskohdista vielä perjantaina.

– Käytännössä henkilöliikenne Imatran rajanylityspaikalla katkeaa kokonaan. Neuvotteluissa selviää, tuleeko asiaan joitain poikkeuksia, kertoo viestintäsihteeri Veera Savelius Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Talvella 50 ylitystä päivässä

Imatran rajanylityspaikalla liikenne on ollut korona-aikana hiljaista. Talvikaudella 2020–21 henkilöliikenteessä ylityksiä on ollut keskimäärin 50 päivässä. Nuijiamaalla ylityksiä on ollut noin 100 ja Vaalimalla 200 päivässä.

Raskas liikenne jatkuu Imatralla ja Kaakkois-Suomen rajavartioston henkilöstöä on komennettuna sisärajavalvonnan tehtäviin. — Veera Savelius

Sunnuntaista alkaen henkilöliikenne Kaakkois-Suomen rajalla kulkee toistaiseksi vain Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen kautta. Kummassakin paikassa rajanylittäjille on tarjolla mahdollisuus koronatestaukseen.

Imatran lähimmät henkilöliikenteen rajanylityspaikat ovat Nuijamaa ja Pohjois-Karjalan Niirala.

Raskas tavaraliikenne jatkuu

Raskaan liikenteen tavarakuljetukset jatkuvat Imatralla Venäjän rajan yli. Tänä talvena raskaan liikenteen ylityksiä on ollut Imatralla keskimäärin 150–250 päivässä.

Henkilöliikenteen päättyminen toistaiseksi Imatran rajanylityspaikalla ei johda tässä vaiheessa raja-asemalla henkilöstön siirtoihin.

– Raskas liikenne jatkuu Imatralla ja Kaakkois-Suomen rajavartioston henkilöstöä on komennettuna sisärajavalvonnan tehtäviin Lapin rajavartiostoon, Länsi-Suomen merivartiostoon sekä Suomenlahden merivartiostoon, Veera Savelius kertoo.