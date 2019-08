Yhdeksän paikkakuntaa kiertävä Rock in the City -festivaali on yhdenlainen sirkus — Festari rakentuu Lappeenrannan Kansalaistorille muun muassa NST:n pelaajien voimin, sillä "olisi hullua raahata hirveästi porukkaa mukana paikkakunnasta toiseen"

Lappeenrannassa Rock in the City soi perjantaina ja lauantaina. Keskiviikkona ja torstaina Kansalaistorille on noussut lava, teltat ja aidat, enää yleisö puuttuu.