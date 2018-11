Aggregaatti on Lappeenrannan Turkkilan kylässä aina valmiustilassa. Varavirralle on tarvetta, sillä viimeisten kahdeksan vuoden ajan sähkökatkoksia on esiintynyt usein. Viime aikoina lyhyiden katkosten määrä on yleistynyt, ja nyt niitä on jo useita kymmeniä vuodessa, sanoo lähellä Lemin rajaa asuva Jorma Piiroinen.