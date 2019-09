Fortum kunnosti patoremontin yhteydessä liettyneen Voimanpuron kesän aikana, kalat ovat palanneet puroon: ”Parin viikon päästä on tarkoitus tehdä sähkökoekalastus, josta selviää kalojen koot ja määrät”

Fortum on saanut valmiiksi patoremontin yhteydessä liettyneen Voimanpuron eli suodosvesipuron puhdistamisen Imatralla.

Fortumin ympäristöpäällikkö Marja Savolainen kertoo, että Voimanpuron kunnostaminen tehtiin pääosin keväällä, ja sorastuksia tehtiin kesän aikana muutamaan otteeseen. Kunnostus valmistui heinäkuun puolivälissä.

Kunnostustöissä Voimanpuron avo-osuuden alkuosa puhdistettiin lietteestä, ja puro huuhdeltiin koko matkalta. Samalla puroon lisättiin soraa ja sitä muotoiltiin niin, että puhdistustoimien jälkeen puro virtaa luonnonmukaisempana ja puromaisena.

— Puro tarkastettiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa elokuun puolivälissä ja todettiin, että kunnostus on tehty suunnitelman mukaisesti ja onnistuneesti, Savolainen kertoo.

Voimanpuron kunnostettu alkuosa kulkee Imatran voimalaitoksen ja Karelian Gourmet -ravintolan läheisyydessä.

Santeri Tynkkynen Kunnostustöissä Voimanpuron avo-osuuden alkuosa puhdistettiin lietteestä puhtaaksi.

Kalat palanneet Voimapuroon

Fortum on seurannut puron veden laatua koko patoremontin ajan.

Kunnostustöiden valmistuttua Savolaisen mukaan veden laatu on palannut normaaliksi, ja esimerkiksi pH-arvo on samaa luokkaa kuin Vuoksessa. Myös kalojen on havaittu palaavan puroon.

— Parin viikon päästä ELY-keskuksen on tarkoitus sähkökoekalastus, josta selviää kalojen iät, koot ja määrät, hän sanoo.

Puron pohjaeläimistöstä tutkitaan myös seuraavan kerran syyskuussa.

Voimanpuron yläosan liettyminen ja kalojen häviäminen purosta havaittiin viime syksynä, kun ELY-keskus suoritti koekalastuksia. Niiden yhteydessä huomattiin, että ennen kovin eläväinen Voimanpuro oli kadottanut kaikki kalansa.

Fortumin selvitysten mukaan kyseessä oli betonin porauksessa syntynyt pöly, joka oli nostanut veden emäksisyyttä liettymän kohdalla.