Testausta lieväoireisille lisätään, ja myös kiireetöntä toimintaa on lisätty, kertoo ylilääkäri Minna Häyhä.

Honkaharjun infektiovastaanotolla Imatralla kuluneet viikot ovat olleet varsin rauhallisia, kertoo ylilääkäri Minna Häyhä.

– Päivävastaanotolla on ollut kävijöitä päivittäin kymmenen hengen molemmin puolin. Tällä viikolla on ollut vähän vilkkaampaa kuin viime viikolla. Ilta- ja viikonloppuvastaanotoilla on ollut infektiopotilaita vain muutamia.

Koronavirustestejä on tehty tähän mennessä noin 90. Häyhän mukaan otettujen näytteiden määrä vaihtelee päivittäin.

– Testausta lisätään edelleen lieväoireisille, Häyhä sanoo.

Hänen mukaansa käynnit muilla vastaanotoilla ovat myös viime viikoista hieman lisääntyneet.

– Kiireetöntäkin toimintaa lisätään ja toivomme, että potilaat, joilla on perussairauksia ja kontrolliaika lähestyy, ovat yhteydessä terveysasemalle. Ja muutenkin, jos voinnissa tai oireissa on muutosta tai muuten oma vointi huolestuttaa.

Ohjeita noudatettu hyvin

Infektiovastaanotto avattiin Honkaharjun sairaalassa maaliskuun lopulla.

Infektiopotilaat saapuvat vastaanotolle erillisestä sisäänkäynnistä. Mahdolliset koronavirustartunnan saaneet, sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan Etelä-Karjalan keskussairaalaan.

Infektiovastaanotolle ei pidä mennä omatoimisesti, vaan ohjaus vastaanotolle tapahtuu terveys- ja hyvinvointiasemien palvelunumeroista sekä päivystysavun numerosta 116 117.

– Tätä ohjetta on noudatettu hyvin, eli vastaanotolle on tultu soiton jälkeen ajanvarauksella. Jotta potilaat ohjautuvat oikein, ovilla on vastassa vahdit, jotka haastattelevat tulijan, mikäli vastaanotolle tultaisiin ilman ajanvarausta, Häyhä kertoo.