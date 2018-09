Lähes koko Savitaipale jäi hetkeksi ilman sähköjä perjantaina salaman iskettyä aivan Mikkelintien varressa olevan sähköaseman lähettyville. Energiateollisuuden sähkökatkokartta.fi-palvelun mukaan Savitaipaleella oli kymmenen jälkeen aamupäivällä yli 3 500 Lappeenrannan energiaverkkojen asiakasta ilman sähköä. Savitaipaleen asukasluku on noin 3 500.

Käyttömestari Jarno Kähö Lappeenrannan energiaverkoista vahvistaa tapahtuneen. Hän kertoo, että sähköt olivat poikki neljän minuutin ajan kello 10.51 ja 10.55 välisenä aikana.

— Sähköasema oli hetken kokonaan ilman sähköä. Saimme sen kuitenkin nopeasti korjattua. Salama on todennäköisesti lyönyt johonkin sähköaseman lähelle, ja se pisti aseman jännitteettömäksi.

Kähön mukaan asemalle ei tullut iskussa pysyvää vahinkoa, joten se saatiin kytkettyä päälle kaukokäyttönä.

— Salama oli laukaissut syöttävän katkaisijan auki. Se on normaali suojaustoimenpide, miten asema toimii, kun salama iskee.

Kähö sanoo, että koko sähköaseman pimeneminen on harvinaista.

— Kun sattuu kohdalle iskemään, näin voi käydä.

Raju ukkosrintama aiheutti sähkökatkoja myös muissa Etelä-Karjalan kunnissa. Lappeenrannan energiaverkot korjasi aamupäivän aikana sähkövikoja muun muassa Lappeenrannassa, Lemillä ja Taipalsaarella.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Etelä-Karjalan pelastuslaitos sammutti rivitalopaloa Imatralla perjantaina.

Imatralla salama sytytti rivitalon tuleen

Raju salamointi ehti sytyttää myös tulipaloja. Eniten tuhoja syntyi Imatralla, missä salama iski kaksikerroksisen rivitalon päätyyn Kohonkankaantiellä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 10.12. Salamasta lähtenyt palo ehti levitä kahteen asuntoon.

Meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta sanoo, että salamatiheys Lappeenrannan pohjoisosia viistäneessä ukkosrintamassa on ollut kova.

—Siellä on ollut kovaa salamointia. Reilusti yli parikymmentä salamaa sadan neliökilometrin alueella.

Korpelan mukaan Etelä-Karjalaa piessyt ukkosrintama syntyi pienenä ukkoskuurona aamuyöllä Itämerellä Loviisan edustalla.

— Siitä se voimistui. Saimaalla ollut rintama on seurausta yhden ukkospilven eskaloitumisesta useammaksi ukkospilveksi. Siellä on ollut aikamoinen rykelmä ukkospilviä.

Korpelan mukaan Suomen säätilanne on vuodenaikaan nähden epätyypillinen. Olot ukkosten syntymiselle ovat otolliset. Ylempänä ilmakehässä ilma on viileää ja alempana lämmintä ja kosteaa. Ukkosten ennustaminen on kuitenkin hankalaa.

Korpela selittää, että syntyäkseen ukkospilvi tarvitsee kosteuden ja lämmön lisäksi pakotteen, joka alkaa nostaa ilmaa ylös. Auringosta ei enää näin syksyllä juuri ole apua ukkosten käynnistämisessä, joten jonkin muun tekijät tulee käynnistää ukkonen.

Siksi esimerkiksi perjantaina syntynyt ukkosrintama ei näkynyt ennusteissa.

— Olemme kummastelleet erikoista säätilannetta useamman päivän ja pyöritelleet vaihtoehtoja. Ukkonen on kuulunut niihin, mutta ei ole ollut tietoa, missä, milloin ja kuinka paljon. Ukkosen mahdollisuus tiedettiin, mutta ennusteissa tämä ei näkynyt lainkaan.

Samaa sanoo Jarno Kähö Lappeenrannan energiaverkoista. Ärhäkkä ukkonen pääsi yllättämään.

— Aika äkkiä se muodostui Lemin suunnasta. Pikkaisen kerkesimme varautua.

Ilmatieteen laitoksen twiitistä näkyy, miten ukkonen syntyi aamuyöllä ja lähti etenemään kohti Saimaata.