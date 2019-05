Arttu Muukkonen kakkoseksi Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa — Lehmus Roasteryn yrittäjä pokkasi juhlagaalassa palkintorahoina 7 000 euroa

”Esimerkki yrittäjästä, joka on kekseliäs, innovatiivinen ja uskaltaa kokeilla rohkeasti uusia juttuja.”

Lappeenrantalainen kahviyrittäjä Arttu Muukkonen sijoittui toiseksi Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa.

Muukkonen selvisi aiemmin viiden parhaan finaaliin. Kakkospaikka kovatasoisessa kilpailussa varmistui lauantai-iltana Kauhavalla Nuorten yrittäjien Get Together -tapahtumassa. Kilpailun järjesti Suomen yrittäjät.

Tuloksena on iloinen ja kansantajuinen yhtiö, joka tuottaa kiinnostavia makuelämyksiä. — Tuomaristo

Get together-tapahtuman juhlagaalassa Muukkoselle luovutettiin palkintorahoina 7 000 euroa.

Voiton vei Konttiravintola Mortonin yrittäjä Jarna Kaplas, 32, Savosta. Hänellä on viisi ravintolaa Savon ja Keski-Suomen alueella. Hänelle voitto toi 10 000 euron palkintosumman.

Kolmannen sijan nappasi Trustmary Group Oy:n Johannes Karjula Keski-Suomesta.

Rohkeasti uusia juttuja

Lehmus Roasteryn Arttu Muukkonen, 34, sai tuomaristolta vuolaat kehut.

— Arttu Muukkonen on esimerkki yrittäjästä, joka on kekseliäs, innovatiivinen ja uskaltaa kokeilla rohkeasti uusia juttuja. Tuloksena on iloinen ja kansantajuinen yhtiö, joka tuottaa kiinnostavia makuelämyksiä.

Muukkosen Lehmus Roastery Oy:n päätuote on itse paahdettu ja paikallisesti brändätty kahvituotesarja, jota myydään valtakunnallisesti muun muassa ruokakaupoissa.

Lehmus Roastery on valittu kahdesti Suomen parhaaksi paahtimoksi. Paahtimo työllistää omistajien lisäksi yhdeksän työntekijää.

Suomen yrittäjien tiedotteen mukaan tärkeä osa Lehmus Roasteryn nopeaa kasvua ovat innovatiiviset omistajat, jotka yhdistelevät aiempaa kokemustaan mediasta, mainosalalta ja vähittäiskaupasta erikoiskahvialaan.

"Arttu näkee mahdollisuuksia"

Myös Etelä-Karjalan yrittäjissä Muukkosen palkitseminen herätti riemua.

— Olen erittäin ylpeä ja iloinen Artun palkitsemisesta. Arttu on ollut esimerkki meille yrittäjille ja muullekin kansalle innokkaasta ja aikaansaavasta toiminnastaan sekä yhteiskuntavastuustaan jo vuosien ajan.

— Hänen tapansa ajatella ei koskaan kohtaa liikaa rajoitteita vaan Arttu näkee aina mahdollisuuksia, Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari hehkutti.

Palkintoraatiin kuuluivat viime vuoden kilpailun voittaja, Laten Koneen yrittäjä Lasse Saarenpää, sarjayrittäjä Kim Väisänen, SGN Groupin ja Yksityisyrittäjäin säätiön Sam Nieminen ja Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja Mari Kokko.

Voittaja sai palkinnoksi 20 000 euroa, Muukkonen 7000 euroa ja kolmas 3000 euroa. Palkintosumman lahjoitti Yksityisyrittäjäin säätiö.