"Puutaloihin vain kanki alle, tilalle kerrostalot" — Lapset oppivat mielipiteet aikuisilta, ja tämä näkyy Opinsaunassa, joka on toiminut lasten äänitorvena vuosikymmenten ajan Lapsen kanssa pitää uskaltaa puhua yhteiskunnallisista asioista, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Mika Strandén Petteri Myllynen kirjoitti Opinsaunaan 1960-luvun lopulla Saimaan kanavan kauneudesta. Nykyään Myllynen toimii opettajana Kaukaan koulussa Lappeenrannassa.

”Jos pääsisin äänestämään (kenestä tehdään patsas Lappeenrantaan), äänestäisin Valto Käkelää. En minä oikeastaan hänestä tiedä mitään, mutta hänestä puhutaan niin paljon. Ajattelen, että hän olisi sopiva mies.”



Neljäsluokkalaisen Pirkko V:n kirjoitus vuoden 1967 Opinsauna-lehdessä on huvittavaa luettavaa. Tekstissä kuitenkin kiteytyy hyvin se, mistä lapset imevät vaikutteita ja mielipiteitä: kodista, koulusta ja kavereilta, kertoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

— Meidän aikuisten tehtävä on perustella ja sanoittaa yhteiskunnallisia ilmiöitä lapselle sekä opettaa, että lapsen mielipide ei aina ole lapsen etu, Kurttila sanoo.



Kuntaliitokset ja sisäilmaongelmat puhuttavat Opinsaunassa

Lappeenrannan koululaisten Opinsauna-lehti on julkaissut vuosittain lasten räväköitä mielipiteitä vuodesta 1957.

Opinsaunan päätoimittaja Matti Matikainen kertoo, että vuosien saatossa aiheina ovat olleet muun muassa kuntaliitokset. Lehdestä näkyy, että lapsia puhuttavat samat aiheet kuin aikuisiakin: kaupunkikuvaa, rakennushankkeita, sisäilmaongelmia ja linja-autojen myöhästelyä on ruodittu.



Lapsiasiavaltuutetun mukaan yhteiskunnallisten asioiden pohdiskelulle ei ole ikärajaa.

— Jo päiväkoti-ikäisiä lapsia olisi hyvä osallistaa yhteiskunnalliseen keskusteluun heidän omalta tasoltaan. Voidaan puhua esimerkiksi päiväkodin ruokailusta lasten kanssa, Kurttila sanoo.







"Kakkapökäleitä pitää varoa"

Opinsaunan sivuilta näkyy, että Lappeenrannan kaupunkikuvassa olisi monen nuoren kirjoittajan mielestä parannettavaa.

Lönnrotin koulun ensimmäisen luokan Topias Becker katsoo vuoden 2017 lehdessä, että Outotecin varasto pilaa maisemaa. Kolmasluokkalainen Miro Neuvonen taas sanoo, ettei ”tajuu, miksi joka paikka pitää repiä auki tietöiden takia”.

Lavolan koulun neljäsluokkalainen Elias Elfvengren on sitä mieltä, että kaupungissa on liikaa sotkevia koiria.

— Kakkapökäleitä pitää varoa joka paikassa.







Johtajien palkoista leikattaisiin

Viime vuosien Opinsaunoissa lapsia puhuttaa etenkin kaupungin taloudenhoito. Lapset suojelisivat kyläkoulut ja rakennuttaisivat monitoimihallin.

— Kaupunki rakensi uuden teatterin ja koulut homehtuu, kirjoittaa Linnea Kosonen Myllymäen koulusta.

Vuoden 2014 lehdessä johtajien palkoista säästämistä ehdotti kuudesluokkalainen Joona Viskari.

— Lappeenranta voisi säästää maksamalla vähemmän kaupunginvaltuuston kokouspalkkioita, kirjoitti myös Aku Haikala Kimpisen koulun kuudennelta luokalta.

"Paareja saisi olla enemmän"

Valtakadun tyhjyys herättää nykyajan ihmisissä huolta, mutta vuonna 1965 olivat asiat toisin. Tuolloin viidesluokkalainen Hannu R. kirjoitti, että iltaisin Valtakadulla ”kundit leveilevät ja nahistelevat ja polttavat tupakkaa”.

Vuonna 1960 Taikinamäen koulun kolmasluokkalainen Kari Niiranen katsoi, että ”paareja saisi olla enemmän”.



Saman vuoden Opinsaunassa todettiin, että vanhoja taloja ei kannata käydä säästelemään.

— Puutaloihin vain kanki alle. Tilalle kerrostalot, kirjoitti 11-vuotias Riitta Lyytikäinen.

Jotkin toiveista kävivät toteen. Vuonna 1963 kolmasluokkalainen Matti H. peräsi kaupunkiin yliopistoa, koska:

— Täällä on niin paljon lähellä kauppaloita, eikä niissä ole yliopistoja. Lappeenrantalaiset ovat laiskoja matkustamaan pitkälle.





Opettaja pitää Opinsauna- tekstiään seinällä

Lappeenrantalainen Petteri Myllynen kirjoitti vuoden 1969 Opinsauna-lehteen Saimaan kanavan kauneudesta. Myllynen oli tuolloin vasta yhdeksänvuotias, mutta kuvailu oli hyvin runollista nuoren pojan tekstiksi.

— Kyllähän tekstistä näkyi, että kyseessä oli tuleva kaunosielu. Minulla on aina ollut hyvä mielikuvitus, Myllynen sanoo naurahtaen.



Nykyään Kaukaan koulun luokanopettajana toimiva Myllynen pitää kotikaupungissaan kauneimpana asiana luontoa ja erityisesti Saimaata. Saimaan kanavaa ylistävää kirjoitustaan Myllynen ei ole painanut unohduksiin, vaan pitää sitä ylpeästi luokkansa seinällä.



Opettaja kertoo, että hänen oppilaansa yhä kirjoittavat Opinsaunaan.

— Lapset tykkäävät kirjoittaa ja vanhemmat odottavat lehteä, niin mikäs siinä, Myllynen sanoo.



Kirjoituksissa on parjattu Lappeenrannan kaupunkikuvaa vuosien saatossa. Myllynen katsoo, että keskusta on kehittynyt hyvään suuntaan aukioiden ja kävelykatujen ansiosta.

Opinsauna

Lehteä julkaisee OAJ:n Lappeenrannan paikallisyhdistys ry.

Lehden tekemiseen osallistuvat kaikki lappeenrantalaiset alakoulut.

Opinsauna 2018 tulee myyntiin pääsiäisviikon tiistaina 27.3.

Näin kerrot lapselle turvallisesti ajankohtaisista asioista



Lapsen kanssa voi keskustella mistä vain, kunhan sen tekee oikealla tavalla. Tätä mieltä on lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

— Ei kannata ajatella, että lapset olisivat suojattuja niiltä asioilta, jotka ovat aikuisille arkipäivää. Jos kaupungilla näkyy huumeidenkäyttäjä, kyllä lapsikin näkee hänet. Aikuisen ei pidä jättää lasta avuttomaksi ja tiedottomaksi ihmettelemään, vaan kertoa hänelle asioista.

Tuomas Kurttila antaa viisi vinkkiä, miten keskustella lapsen kanssa yhteiskunnallisista asioista.



1. Kysy. Kysy lapselta, miltä uutinen terrori-iskusta tai muusta vaikeasta asiasta hänestä tuntuu ja mitä ajatuksia se herättää.

2. Keskustele. Kun keskusteluyhteys lapsen kanssa on avattu, sanoita vaikeaa asiaa lapselle ja kerro sen taustoista.

3. Opeta lapsi erottamaan mielipiteet tosiasioista. Kerro, että julkisuudessa sanottu asia voi olla vain yhden ihmisen kokemus tai mielipide, ei totuus.

4. Uskalla olla epävarma. Opeta lapsille, että asiat eivät ole mustavalkoisia. Aikuinen saa näyttää epävarmuutensa ja kertoa lapselle, ettei kaikkiin asioihin ole yksinkertaista oikeaa vastausta.