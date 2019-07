Simpeleen kirkon sähkökeskus kärysi Rautjärvellä, mitään syttymää ei löydetty

Simpeleen kirkon sähkökeskus alkoi savuta perjantaina iltapäivällä Rautjärvellä.

Sähkökeskus sijaitsee kellarissa, jossa palokunnan saavuttua paikalle oli runsaasti savua. Mitään syttymää ei kuitenkaan löydetty.

— Oletuksena on, että savu on noussut sähkökeskuksesta, mutta varsinaista syttymissyytä, -paikkaa tai paloa sieltä ei löydetty. Tällä hetkellä siellä on savutuuletus käynnissä, päivystävä palomestari Kari Ahonen kertoi noin tunti hälytyksen jälkeen.

Seurakunnan edustaja on parasta aikaa kirkossa paikalla ja yrittää löytää sähkömiehen tutkimaan keskusta.

Ahosen mukaan kukaan ei altistunut sähkökeskuksesta lähteneelle savulle.

— Tila on ollut ilmeisesti tyhjillään sillä kohtaa.