Aino Heikkosen mielestä ehdokkuus on tunnustus myös sille, että Suomessa tehdään journaismia hyvin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Etelä-Saimaan päivätuottaja Aino Heikkonen on ehdolla Suuri journalistipalkinto 2020 -kilpailussa. Heikkonen on ehdokkaana vuoden journalistiseksi pomoksi.

Heikkonen itse kertoo olevansa hämmästynyt ehdokkuudesta.

– Tietysti olen myös otettu. Mutta kiitos kuuluu yksittäisen henkilön sijaan koko toimitukselle, kuten toimittajille, kuvaajille, graafikoille ja tuottajakollegoilleni.

Tilaajamäärän lasku taittui Etelä-Saimaassa

Etelä-Saimaan digitilausten määrä kasvoi noin 30 prosenttia viime vuonna. Sen lisäksi Etelä-Saimaan kokonaistilaajamäärän vuosikausia jatkunut lasku on taittunut, ja joinain viime kuukausina tilaajamäärä on jopa kasvanut.

Heikkonen kertookin olevansa optimistinen paitsi Etelä-Saimaan, myös maakuntalehdistön tulevaisuuden suhteen.

– Olemme onnistuneet tekemään journalismia sellaisiin välineisiin, joita ihmiset käyttävät. Suuri osa ihmisistä lukee uutisia puhelimella, joten meidän uutistekemisemme ei voi olla vain printtilähtöistä.

Heikkosen mukaan maakuntalehdet ovat tärkeitä, koska mikään muu taho ei seuraa paikallisia asioita niin huolellisesti. Siksi Etelä-Saimaan digitilaajamäärän kasvulla on kokoaan suurempi merkitys symbolisesti.

"Menneitä tilaajia on turha surkutella"

Heikkosen mielestä Etelä-Saimaan kaltaisen pienemmän lehden onnistuminen antaa toivoa alalle, jolla on ollut paljon yt-neuvotteluja ja tunnelmat ovat olleet yleisesti alakuloisia. Hänestä koronakriisi on osoittanut, että journalistisen, oikean tiedon tarjoamisella ihmisille on hirveän suuri merkitys.

Heikkonen on palaamassa pomohommista toimittajan töihin, kun hän siirtyy Sunnuntaisuomalaisen työkiertoon tänä keväänä.

– Tuottajana haluan välttää tilannetta, jossa olisi etääntynyt perustyön arjesta. Uutistuottaminen on usein luonteeltaan nopeaa ongelmanratkaisua ja iso osa työpäivistä kuluu viestimiseen eri ihmisten kanssa. Toimittajan tontti on jonkin verran luovempi, joten työkierrolta odotan virkistävää vaihtelua.

Suuret journalistipalkinnot jaetaan 10. maaliskuuta suorassa lähetyksessä.