Öljyvuodosta epäillyn aluksen on määrä lähteä Joutsenosta pian — Muiden laivojen pääsy satamaan on viivästynyt

Joutsenossa viime viikolla vesistöön vuotanut öljy on todennäköisesti peräisin puuta kuljettaneesta hinaajasta. Poliisi jatkaa maanantaina tapauksen tutkintaa.

Öljyvuotoepäilyn kohteena oleva hinaaja seisoi vielä maanantaiaamuna laiturissa Joutsenossa.



Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen edustajat olivat maanantaiaamuna matkalla Joutsenoon selvittämään, ovatko tarvittavat toimenpiteet eli pilssivesisäiliöiden tyhjennys ja aluksella olevien akkujen poistaminen tehty, jotta laiva voi lähteä satamasta.



Viranomainen on määrännyt, että laiva ei saa lähteä ennen näitä toimenpiteitä. Määräyksen laivan pysäyttämisestä teki Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely).

— Kapteeni on sanonut, että toimenpiteet on tehty, ja nyt käymme tarkistamassa asian, kertoi ympäristötarkastaja Sara Piutunen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.