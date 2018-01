Lappeenrannassa ja Imatralla testattu jätepuristin on osoittautunut toimivaksi innovaatioksi — Keksijä arvioi, että jäteastioiden tyhjennyskerrat voivat vähentyä Etelä-Karjalassa sadoilla tuhansilla Etelä-Karjalan jätehuollon työntekijät ovat olleet tyytyväisiä koetestaajia syksyn aikana. Maakunnasta on tehty jo 1000 kappaleen tilaus, vaikka jätepuristin on vielä testausvaiheessa. Minna Mänttäri Jätepuristimen kehittänyt Pasi Hyytinen kertoo, että myös Keski-Euroopasta on tullut kiinnostusta uutta tuotetta kohtaan. Puristimia valmistetaan Vaajakoskella Keski-Suomessa.

Lappeenrannassa ja Imatralla syksyllä testissä ollut uusi jätepuristin on osoittautunut toimivaksi innovaatioksi. Suuri osa jäteastioiden sisällöstä on ilmaa, ja säiliön kanteen ruuvattavalla puristimella asukas saa painettua täyttyvään astiaan lisää tilaa.

Muutaman viime vuoden ajan puristinta kehitellyt Pasi Hyytinen jyväskyläläisestä MPH-Logistics –yhtiöstä sanoo, että tuote on toiminut kuten on suunniteltukin.

— Olosuhteet ovat olleet ajoittain hankalat, ja syksyn mittaan on ollut jäätä, vettä ja pakkasta. Muovinkeräyksessä tyhjennysväli vähintään tuplaantuu, kun jäte puristuu pienempään tilaan.

Kunhan volyymi kasvaa, kappalehinta voi asettua noin 120 euron tuntumaan. — Pasi Hyytinen

Puristinta on koetestattu Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Syksyn aikana testikäyttäjiä ovat olleet Etelä-Karjalan jätehuollon työntekijät ja heidän perheensä. Toimitusjohtaja Mika Suomalainen on ollut tyytyväinen testaaja.

— Vaikuttaisi se ihan toimivalta systeemiltä, ja tulokset ovat näyttäneet lupaavilta. Puristin on toiminut hankalassakin kelissä.

Kysyntää jo testivaiheessa

Hyytinen kertoo, että Etelä-Karjalasta on tullut jo 1000 kappaleen tilaus, vaikka tuotantoa ei vielä ole lanseerattu kaupallisesti. Testaukset jatkuvat vielä, mutta arvion mukaan puristimia saanee maaliskuusta lähtien.

— Kunhan volyymi kasvaa, kappalehinta voi asettua noin 120 euron tuntumaan. Ihmiset ovat kyselleet niiden perään paljon, ja kova kysyntä on tietysti pienelle toimijalle positiivinen ongelma. Ainakin tarvetta näyttää olevan.

Puristin on ympäristöystävällinen keksintö, sillä sen ansiosta jäteautojen ajelu ja tyhjennyskerrat vähenevät merkittävästi. Etelä-Karjalassa tehdään vuosittain yli miljoona tyhjennystä, joista Hyytisen mukaan ainakin noin 20—30 prosenttia voi vähentyä. Muutosvastarintaakin keksintö nostattaa kuljetusyritysten keskuudessa.

— Suomessa on suoritusperusteinen systeemi, joka perustuu tyhjennyskertoihin. Jos tyhjennystarve puolittuu, tili puolittuu. Tässä on astuttu hieman aralle alueelle, mutta mielestäni tämä on oikeudenmukaista ja säästää ympäristöä.