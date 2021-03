Moni on saanut epäilyttävän kiristysviestin, jossa vaaditaan lunnaita bitcoineina.

Useat suomalaiset ovat saaneet viime päivinä sähköpostitse pornokiristysviestejä. Viesteissä kiristäjä väittää ostaneensa hakkereilta pääsyn viestin saaneen sähköpostitileille ja asentaneensa haittaohjelman tämän laitteisiin.

Näin kiristäjä väittää saaneensa haltuunsa viestin saajan selaushistorian.

– Kerätessäni sinua koskevia tietoja, olen huomannut sinun olevan innokas aikuissivustojen harrastaja. Rakastat todella pornon verkkosivustoilla vierailemista ja kiihottavien videoiden katselemista, kestäen samalla valtavaa mielihyvän määrää. No, olen onnistunut tallentamaan koko joukon tuhmia kohtauksiasi ja tehnyt muutaman videomontaasin. Niissä esitetään tapaasi masturboida ja saavuttaa orgasmeja, kiristäjä kuvailee suomeksi kirjoitetuissa sähköpostiviesteissä.

– Jos epäilet asiaa, voin muutamalla hiireni näpäytyksellä jakaa kaikki videosi ystäviesi, työkavereidesi ja sukulaistesi kanssa. Voin myös ongelmitta jakaa ne kaikki julkisesti. Arvatakseni et todella halua tämän tapahtuvan, kun otetaan huomioon, millaisten videoiden katselemisesta pidät (tiedät hyvin, mitä tällä tarkoitan), sillä asialla olisi sinulle todella katastrofaaliset seuraukset, kiristäjä jatkaa.

Kuvakaappaus Twitteristä Kuvakaappaus Kimmo Rouskun saamasta kiristysviestistä.

Viestit kannattaa poistaa

Kiristäjä lupaa poistaa arkaluontoiset tietonsa, jos hänelle lähetetään 1 450 euroa bitcoineina. Kiristäjä kuvailee viestissään toimintaa "reiluksi kaupaksi".

Kiristysviestit näyttävät tulevan vastaanottajalle tämän omalta sähköpostiosoitteelta. Sähköpostin lähettäjätietojen väärentäminen ei ole kovin monimutkaista.

Jos saa kummallisen kiristysviestin, se kannattaa vain poistaa. Jotkut ovat saaneet kiristysviestin useita kertoja. Esimerkiksi kyberturvallisuuden asiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestövirastosta kertoo saaneensa kiristysviestin viisitoista kertaa. Rousku kertoi asiasta perjantaina Twitterissä.

– Valitettavasti fakta on, että jotkut näille huijareille maksavat, muuten tällainen rikollisuus ei olisi kannattavaa – muistakaa tehdä rikoksista ilmoitus, Rousku jatkoi aiheesta myöhemmin Twitterissä.

Ilta-Sanomat kertoo, että lauantain ja maanantaiaamun välisenä aikana neljä ihmistä on maksanut kiristäjälle. Tämä selviää kiristäjän Bitcoin-lompakosta, johon on merkitty neljä rahansiirtoa. Tämän hetken kurssilla saatu Bitcoin-summa on noin 5 570 euroa.