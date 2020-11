Miehen on maksettava naiselle korvauksia vahingosta yli 70 000 euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut. Mies vaati kanteen hylkäämistä.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on määrännyt miehen maksamaan korvauksia naiselle, jolle hän aiheutti aivovamman.

Mies ja nainen olivat tanssineet juhannusjuhlissa vuonna 2017.

Mies tarttui naista vyötäröltä tanssilattialla ja pyöräytti naista kiepillä ympäri. Tanssiliikkeen nimi on voltti.

Liike epäonnistui. Nainen lensi selälleen ja löi päänsä lattiaan.

Hän sai muun muassa kallonpohjan murtuman, aivovamman sekä traumaperäisen stressireaktion.

Naiselle jäi keskivaikea aivovamma, toispuoleinen kasvohalvaus ja kuiva silmä.

Mies vaati kanteen hylkäämistä

Etelä-Karjalan käräjäoikeus käsitteli asiaa riita-asiana. Aiemmin käräjäoikeus oli hylännyt syytteen vammantuottamuksesta vanhentuneena, koska sitä ei toimitettu ajoissa miehelle.

Sen jälkeen nainen nosti kanteen miestä vastaan riita-asiana.

Mies vaati kanteen hylkäämistä perusteettomana. Hänen mukaansa syy tanssiliikkeen epäonnistumiseen on jäänyt selvittämättä, eikä hänen voida katsoa syyllistyneen rikokseen. Miehen mukaan tanssiliike on tapahtunut yhteisymmärryksessä ja että vain hetkeä aiemmin he olivat tehneet saman tanssiliikkeen onnistuneesti.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan riidatonta on se, että naiselle on aiheutunut henkilövahinko. Asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko mies aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan.

Oikeus: Mies aiheutti vahingon huolimattomuudellaan

Oikeus katsoo, että liike olisi pitänyt jättää tekemättä. Sen mukaan mies oli liikkeen aktiivisena osapuolena eli partnerista kiinnipitävän sekä noston ja kiepautuksen suorittajana vastuussa siitä, että partneri ei putoa ja lyö päätään lattiaan. Mies jätti varmistamatta, että liike suoritetaan turvallisesti ja päästi naisesta irti varmistumatta siitä, että putoamista ei tapahdu. Tätä menettelyä on oikeudellisesti arvioitava huolimattomuutena.

Näin oikeus katsoo selvitetyksi, että mies aiheutti naiselle vahingon huolimattomuudellaan.

Oikeus määräsi miehen maksamaan naiselle tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta, ansionmenetyksestä sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta yhteensä noin 71 400 euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut noin 15 600 euroa korkoineen.

Tuomioon voi hakea muutosta valittamalla.