Nallehaasteen Lappeenrantaan tuonut Minna Myllys-Kinnunen otti lelut pois ikkunasta, Kafiinan nalletkin pääsevät pian takaisin kotiin

Pehmolelut ovat paikoin alkaneet kadota ikkunoista koronarajoitusten höllennyttyä. Esimerkiksi Etsi nalle -haasteen Lappeenrantaan tuoneet nallet ovat päässeet jo vapauteen.

– Meillä oli kaksi nallea ikkunassa koko ajan, mutta otimme ne pois sieltä toukokuun puolivälissä, kertoo nallehaasteen kaupunkiin tuonut Minna Myllys-Kinnunen.

– Meillä oli sellainen deadline, että kun koulut taas aukeavat, niin nallet pääsevät vapauteen.

Myllys-Kinnusen nelivuotias Hilma-tytärkin ymmärsi, että miksi.

– Se oli hänellekin aivan selvää. Koulujen alkaessa nallet olivat työnsä tehneet. Heti niiden työvuoron päätyttyä tytär järjesti nalleille leffaillan.

Koska pandemia jatkuu edelleen, niin joidenkin nallejen työvuoro jatkuu vielä. Myöskään Facebookin nalleryhmissä ei ole sovittu yhteistä aikarajaa niiden pois ottamiselle.

Kai Skyttä Nallet ovat pudonneet ikkunasta - tai ehkä pudottautuneet ihan itse...? Kahvilatyöntekijä Siiri Tiilikainen asettelee niitä paikoilleen.

– Tämä on ollut tosi hauska koko perheen juttu. Nalleja on näkynyt valtavasti. Etenkin Kimpisen alueen asukkaat ovat ryhdistäytyneet toden teolla, Myllys-Kinnunen kiittelee.

Kafiinassa pakerretaan edelleen

Haasteeseen osallistui myös yrityksiä. Yksi mukaan lähteneistä on Kahvila Kafiina Lappeenrannan satamassa.

– Tämä oli niin ihana ajatus, että tietenkin päätimme osallistua. Kun tässä käy vielä paljon lapsia, niin nallet ovat piristäneet myös kaikkia pieniä ohikulkijoita, kertoo yrittäjä Noona Hänninen.

Kafiinan nallejen työvuoro jatkui vielä kesäkuun alussa. Duunia pakertaa kaikkiaan kolme karvaturria: pieni unilelunalle, Nalle Puh, sekä isompi ja vanhempi vanhan ajan nalle.

– Nämä kaikki ovat tyttärieni nalleja. Niiden ikkunaan laittaminen vaati neuvotteluja: tyttäret lupasivat ne sillä ehdolla, etteivät nallet saa kadota, ja että sitten kun niiden työvuoro loppuu, he saavat ne takaisin, Hänninen valottaa.

Vaikka Kafiina-nallejen työvuoro on kestänyt jo kuukausia, niin Hänninen on varma, vaihtelu virkistää niitä edelleen.

– Ensinnäkin siksi, että iltaisin, kun kahvila on kiinni, niillä on koko tämä suuri sali käytössään. Lisäksi ne saavat ihailla Lappeenrannan kauneimpia maisemia ja lämmitellä nousevassa aamuauringossa.

Itse asiassa Hännistä on alkanut epäilyttää, että nallet viihtyvät ikkunassa jo liiankin hyvin.

– Aamuisin tänne tullessa on monesti sellainen olo, että yön aikana on tapahtunut jotakin. Kaikki tavarat eivät ole ihan oikeilla paikoillaan.

Myös Kafiinan nallet ovat jäämässä kesälaitumille aivan kohta, ennen kuin ehtivät villiintyä liikaa.

Kai Skyttä Nukketohtori hoitaa nallet tarpeen mukaan ja yksilöllisesti.

Nukketohtori: asiakkaat tulee hoitaa tapauskohtaisesti

Vaikka Kafiinan nalleilla on ollut pitkä työvuoro, niin rasitusvammoja tai vastaavia niille ei ole tullut. Suurin työhyvinvointia koskeva haitta on ollut pöly, mutta se ongelma on hoitunut vaikkapa pyyhkimällä.

Muutkin ikkunoissa päivystävät koronanallet ovat varmasti ihan suhteellisen hyvässä kunnossa, uskoo nukketohtori Aino Ihalainen Helsingistä. Hän on toiminut nukketohtorina vuodesta 2014, ja huoltaa ja korjaa myös nalleja ja muita leluja puodissaan Mannerheimintiellä.

Auringonvalo haalistaa ikkunassa istuvien nallejen turkkeja, mutta ei aiheuta sille sen suurempaa haittaa. Sen sijaan nukeille se voi olla kohtalokkaampaa.

– Etenkin ennen nukkeja on tehty paljon kumista, ja voimakkaat lämpötilanvaihtelut voivat edistää kumin haurastumista.

Mutta entäs sitten ne nallet, jotka ovat hoitaneet koronapäivystyksensä ulkona, esimerkiksi tienviittaan tai vastaavaan sidottuna ja säiden armolle. Koituuko korona niiden kohtaloksi?

– Tuota on kyllä vaikea sanoa. Asiaa täytyisi tarkastella tapauskohtaisesti, sillä se riippuu aivan nallejen täytemateriaaleista, nukketohtori toteaa.

Ulkonallen mahdollinen pelastaminen lähtee kuitenkin perusasioista. Nalle on hyvä joko pestä tai kuivattaa, jotteivät sen täytteet homehdu sisältä.

– Jos nalle on päässyt homehtumaan, niin kyllä sen hajusta tuntee.

Kovat nallet eivät tykkää vesipesusta, nukketohtori kertoo, mutta niitä voi koittaa höyryttää.

– Höyryttäminen tappaa bakteereita ja joitakin viruksiakin. En kuitenkaan osaa sanoa, että tappavatko ne myös koronaviruksen.

Kinkkisissä nalletilanteissa neuvoja voi kysyä nukketohtorilta, Ihalainen lupaa.

– Asiakkaat tulee hoitaa aina tapauskohtaisesti. Teen yksilöllisen hoitosuunnitelman jokaiselle.