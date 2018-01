Kulutusluottobisnes kasvaa kasvamistaan - huolimaton voi päätyä ottamaan kulutusluoton jopa vahingossa Kun pikavipeille tuli korkokatto, pikavippifirmat siirtyivät tarjoamaan entistä isompia ja jatkuvia luottoja. Kai Skyttä — Olen saanut kulutusluottotarjouksia ja joskus olen tainnut ostaa tietokoneen kulutusluotolla. Kaikki meni silloin hyvin, mutta en yleensäkään tykkää luotolla ostamisesta. Mieluummin säästän kuin maksan jo rikki menneestä puhelimesta, sanoo Serja Heikka.

Ostoksilla on yhä vaikeampi välttää kulutusluottotarjoukset. Muun muassa huonekalu-, kodinkone- ja elektroniikkaliikkeissä luottomainokset ovat esillä siinä missä myytävät tuotteet. Verkkokaupoissa luottoja riittää usein valittavaksi asti.

Miksi esimerkiksi lemmikkitarvikeliike tarjoaa kulutusluottoa?

— Jos ei ole tilillä rahaa ostoksiin, ja lähiaikoina on tulossa muita hankintoja, asiakas voi ostaa tuotteet laskulla ja maksaa ne vaikka seuraavana palkkapäivänä. Lemmikki tarvitsee kuitenkin päivittäin ruokaa, vastaa Mustin ja mirrin maajohtaja Juhana Lamberg.

Yrityksen verkkokaupassa kulutusluoton käyttö on päivittäistä, myymälöissä satunnaista.

— Sillä on positiivinen vaikutus sekä asiakaskokemukseen että myyntiin





Hinnoissa on todella suuria eroja. - Paula Hannula

Luoton antaminen on hyvin tuottavaa

Kulutusluottojen määrää ei tiedä kukaan, sillä kattavaa tilastointia ei Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ole. Merkit viittaavat niiden käytön kasvuun.

Luottoa tarjoaa kirjava joukko pankeista pikavippifirmoihin ja ulkomaisiin luotonantajiin. Tarjontaa selittää bisneksen tuottoisuus.

— Monilla alan yrityksillä on merkittävän korkeat liikevoittoprosentit, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Paula Hannula.

Maksumiehenä on asiakas, joka maksaa lainastaan usein erittäin korkeaa hintaa. Luottoa tarvitessaan on syytä verrata hintoja.

— Niissä on todella suuria eroja.

Kai Skyttä — Minulle ei ole tarjottu kulutusluottoa, mutta voisin harkita sellaisen ottamista tapauskohtaisesti johonkin kalliimpaan hankintaan, jota voisin maksaa erissä takaisin. Ottaisin kulutusluoton vain siinä tapauksessa, että se olisi edullista, sanoo Mikko Ruokonen.

Pikavipit paisuivat ja pitenivät

Pikavippien tarjonta on muuttunut. Kun laki määräsi alle 2 000 euron vipeille korkokaton, moni yritys siirtyi tarjoamaan sitä isompia summia ja jatkuvia luottoja.

— Lainsäätäjä uskoi, ettei tarjonta siirtyisi isompiin luottoihin niiden riskien vuoksi. Se oli väärä olettamus, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Paula Hannula.

Kuluttajaviranomainen haluaisikin laajentaa korkokaton nyt kaikkiin kulutusluottoihin.

— On jopa yli sadan, 200 ja 400 prosentin todellisia vuosikuluja, vaikka tarjolla on myös alle 30 prosentin kuluja.

Iso korko aiheuttaa 2 000 euron jatkuvassa luotossa moninkertaisen ongelman verrattuna 200 euron kertavippiin.





Kai Skyttä — En ole ottanut luottoa, sillä minut on opetettu kotona säästämään ensin ja ostamaan vasta sitten. Jos jokin suuri mullistus elämässä vaatisi tekemään paljon hankintoja, niin ehkä silloin voisin ajatella kulutusluottoa. Luoton tarjoajissa on sekä ärhäköitä että asiallisia tapauksia, kertoo Tuula Martikainen.

Osa luotonvälittäjistä luistaa säännöistä

Viranomaiset törmäävät toistuvasti säädösten rikkomiseen. Hannula kertoo, että osa luotonantajista perii kohtuutonta korkoa, osa markkinoi liian hyökkäävästi, osa ei kerro todellisia kustannuksia eikä osa tarkista asiakkaan maksukykyä.

— Valvoja puuttuu yleensä näkyvään valtakunnalliseen markkinointiin esimerkiksi televisiossa.

Rahoituspalveluiden epäkohdat voivat johtaa muun muassa ylivelkaantumiseen ja syrjäytymiseen.

Epäselvistä myyntitilanteista seuraa jopa tahatonta luotonottoa. Hannula kertoo, että joskus luotonvälittäjinä toimivat liikkeiden myyjät puhuvat laskusta. Asiakas luulee valinneensa maksutavaksi laskun, mutta siihen sisältyykin luottosopimus. Luoton voi tulla ottaneeksi myös sovittuaan maksavansa laskun erissä.

Kulutusluottojen sääntelyä on kiristetty monta kertaa. Uusia lainsäädäntöhankkeita ovat korkokaton laajentaminen kaikkiin kulutusluottoihin sekä henkilön kokonaisvelkaantumisen kertovien positiivisten luottotietojen käyttö.

Kai Skyttä — Ei ole ollut tarvetta kulutusluotolle. Ne ovat liian äkkiväärää touhua, niissä on niin paljon korkeampi korko kuin muissa lainoissa. Yrittäjänä tiedän, että muualla voi neuvotella lainojen ehdoista paremmin, sanoo Raimo Kokkonen.

Kulutusluottoa saa kortilla tai osamaksulla

Kulutusluotto voi olla esimerkiksi laina tai maksunlykkäys, kuten osamaksu- tai korttiluotto.

Jatkuva luotto on luottorajaan asti jatkuvasti käytettävissä. Kertaluottoa otetaan tietty määrä ja se maksetaan sovitussa ajassa kokonaan.

Luottokustannuksia ovat korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioiden.