Joutsenolainen Sami Jokelainen kohtasi Sauli Niinistön ensimmäisen kerran yliopiston pääovella kuusi vuotta sitten ja vaikuttui — Presidenttiehdokkaiden kannattajat arvioivat omaa ehdokastaan Etelä-Saimaan juttusarjassa Etelä-Saimaan juttusarjassa presidentinvaaliehdokkaan kannattaja arvioi omaa ehdokastaan. Ensimmäisenä on vuorossa Sauli Niinistöä kannattava Sami Jokelainen. Minna Mänttäri Sauli Niinistöä kannattava Sami Jokelainen on 44-vuotias Lappeenrannan yliopistossa työskentelevä projektisuunnittelija. Hän asuu Joutsenossa. Jokelainen harmittelee, ettei Niinistöä nähdä näiden vaalien alla yliopistolla.

Mikä on suhteesi ehdokkaaseen, Sami Jokelainen?

— Olin kuusi vuotta sitten aktiivisesti mukana hänen kampanjassaan. Silloin perustimme Suomen pienimmän Cafe Niinistön Joutsenoon. Sauli-kahvilan pito oli hienoa, ihmiset halusivat tulla. Nyt olen kunnallisjärjestön hallituksessa, jossa käsittelemme esimerkiksi tulevaa vierailua.

Milloin ja miten ehdokas teki sinuun vaikutuksen ensi kerran?

— Yliopiston pääovella vuonna 2012. Olin vastassa, ja jännitti ihan pirusti. Hänen karismansa, arvovaltaisuutensa ja persoonansa tekivät vaikutuksen. Hauska kaveri.

Mainitse jokin hänen vahvuutensa presidenttikisassa.

— Pohdiskeleva älykkyys. Hän kuuntelee ja haluaa tietää uusista asioista.

Mainitse jokin hänen heikkoutensa presidenttikisassa.

— Hän voisi enemmän ottaa kantaa isoihin kysymyksiin ja ohjata hallitusta. Hänellä voisi olla vahvempia mielipiteitä ja hän voisi käyttää arvovaltaansa siihen, että näin Suomea nostetaan.

Miten ehdokkaasi presidenttiys tekisi tästä maasta paremman paikan?

— Ulkopolitiikan suhteet ovat hyvät. Hän haluaa nostaa Suomea ja luoda vahvaa tulevaisuutta. Hän pystyy olemaan vahva johtaja niin kansainvälisesti kuin valtakunnallisesti.

Mikä on mieleenpainuvin ehdokkaasta vaalityössä kuulemasi kommentti?

— Hän oli pitämässä vaalitilaisuutta, olikohan vuonna 1977. Sinne ei tullut kukaan ja hän kysyi, onko hän oikeassa paikassa vai ihmiset väärässä paikassa.

Mitä Suomen presidentiltä mielestäsi vaaditaan vuonna 2018?

— Erittäin vahvaa ulkopolitiikan hoitoa ja Suomi-kuvan luomista ja ylläpitoa. Vahvuutta tulevaisuuden luomisessa. Hän johtaa omalta osaltaan Suomea arvomaailmallaan sen pohjalta, mitä Suomi on vuonna 2018.

Kehu joku kilpailevista ehdokkaista.

— Pekka Haavisto. Olen joskus ollut hänen tilaisuuksissaan. Arvostan hänen kansainvälistä kokemustaan, näkemystään ja arvomaailmaansa.

Uskotko vaalin toiseen kierrokseen?

— On se mahdollista, mutta epäilen. Eivätköhän äänestäjät tee sen jo ensimmäisellä kierroksella.

Millä keinoin nostaisit äänestysaktiivisuutta?

— Nuoret eivät valitettavasti ole kovin kiinnostuneita politiikasta. On harhakuva, ettei politiikka kosketa heitä. Pitäisi kertoa, millaista se on ja kirjoittaa, mitä voidaan saavuttaa. Viestintä on kevyttä, 80 prosenttia jää kertomatta. Kaivataan tunnetta osallisena olemisesta.