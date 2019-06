Juhannusviikonloppuna Lappeenrannan kauppakeskuksissa on hiljaista, mutta tavaratalot palvelevat joka päivä. Jotkut ruokakaupat ovat kiinni juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Juhannuksen viettäjien kannattaa ottaa huomioon, että moni liike sulkee ovensa perjantaina tavallista aikaisemmin.

Kauppakeskus Iso-Kristiinan käytävät ovat juhannuksena autiot. Juhannusaattona, perjantaina 21.6., vain Clas Ohlson, Kultajousi, S-Market, Tokmanni ja Yliopiston Apteekki ovat auki. Kaikki muut liikkeet ovat kiinni. Lauantaina juhannuspäivänä ainoastaan Yliopiston Apteekki on palvelee.

Osa kauppakeskus Gallerian liikkeistä on muutaman tunnin auki perjantaina aamupäivällä. Ne sulkevat ovensa kello 12 tai 13 ja lauantaina keskus on kokonaan kiinni.

Muutama maitokauppa kiinni

Lappeenrannan Prisma on perjantaina auki 8—16 ja lauantaina 10—19. Myös Citymarket palvelee joka päivä. Se on perjantaina auki 7—21 ja lauantaina 9—21.

Osa pienemmistä ruokakaupoista on pyhinä kiinni.

Lappeenrannan S-Marketit sulkevat ovensa perjantaina kello 16—18. Lauantaina juhannuspäivänä Armadan ja Ison-Kristiinan S-Marketit ovat kiinni, mutta kaupungin muut S-Marketit palvelevat kello 18 tai 19 asti.

K-Supermarketit ovat perjantaina auki pääsääntöisesti iltakuuteen asti, mutta Ison-Kristiinan K-Supermarket sulkee kello 13 ja Sammonkadun K-Supermarket Rakuuna menee kiinni kello 16. Lauantaina Ison-Kristiinan marketti on kiinni, ja muut K-Supermarketit ovat auki iltakuuteen.

Myös pienemmät K-kaupat palvelevat juhannuskansaa pitkään. Perjantaina Valtakadulla sijaitseva K-Market Vapaudenaukio on kiinni. K-Market Kannelkatu menee kiinni jo kello 14. K-Market Ratakatu ja Kurjentiellä sijaitseva K-Market Mattila sulkevat ovensa kello 16, mutta kaikki muut K-Marketit ovat auki iltakuuteen. Lauantaina osa K-Marketeista aukeaa tavallista myöhemmin, mutta ne kaikki ovat pitkään auki, Rakakadun kauppa jopa kello 23 asti.

Myös Lidliin ehtii perjantaina myöhäänkin. Myllymäen Lidl menee kiinni kello 18, Mustolan Lidl kello 19 ja Leirin Lidl kello 20.

Lauantaina vain leirin Lidl Puhakankadulla on auki. Se palvelee 9—17.

Rajamarket ja Disa's Fish auki joka päivä

Kala ei lopu juhannusjuhlisssa kesken, sillä Disa’s Fish kertoo tekevänsä pitkiä päiviä koko viikonlopun. Liike palvelee Mustolassa perjantaina kello 7—16, lauantaina 10—20 ja sunnuntaina 7—20.

Myös Rajamarket on viikonloppuna joka päivä auki. Puhakankadun liike on perjantaina auki 7–16 ja lauantaina 9–17. Pelkolankadun kauppa on perjantaina ja lauantaina auki normaalien aikataulujen mukaan, 7—20.

Jos juhannuskansa tarvitsee viime hetken hankintana vaikka grillin tai SUP-laudan, Biltema on auki perjantaina kello 15 asti. Lauantaina se on suljettu. Myös Puuilossa ehtii pistäytyä perjantaina aamupäivällä, ennen kuin liike menee juhannukseksi kiinni.

Myllymäen Tokmanni on perjantaina auki kello 8—16 ja lauantaina 10—18. Gigantti ja Power ovat kiinni sekä juhannusaattona että juhannuspäivänä.