Karjalan prikaatissa 26 koronaan sairastunutta tällä hetkellä – Karanteenissa on noin 100 varusmiestä

Karjalan prikaatissa on parhaillaan yhteensä 26 koronavirukseen sairastunutta. Heistä kaksi sairastaa kotona ja loput varuskunnassa. Karanteeniin on asetettu yhteensä noin 100 varusmiestä. Lisäksi yksi henkilökuntaan kuuluva on sairastunut virukseen.

Sairastuneet on majoitettu varuskunnassa erillisiin tiloihin ja he ovat varuskunnan terveysaseman valvonnassa, Karjalan prikaatin everstiluutnantti Janne Viitasalo sanoo.

Parhaillaan Kouvolassa meneillään oleva paikallispuolustusharjoitus järjestetään Viitasalon mukaan samalla tavalla kuin muutkin viimeisen vuoden aikana pidetyt koulutukset. Varusmiehet ovat omissa koulutusryhmissään ja osastojaoista pidetään kiinni.

– Osastot eivät ole keskenään tekemisissä.

Harjoituksessa on mukana myös reserviläisiä. He muodostavat oman osastonsa eivätkä reserviläiset ole tekemisissä varusmiesosastojen kanssa. Perjantaina päättyvän harjoituksen jälkeen Karjalan prikaati seuraa reserviläisten terveydentilaa.

– Pidämme kirjaa siitä, ketkä ovat osallistuneet ja mihin koulutukseen. Jos altistumisia ilmenee, silloin tartuntaketju voidaan kirjanpidon perusteella jäljittää helposti.

Harjoituksessa kuten varuskunnan arjessakin noudatetaan turvavälejä, hyvää hygieniaa ja käytetään kasvomaskeja.