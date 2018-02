Kerrostalo evakuoitiin yöllä Mikkelin Ristiinassa rajun tulipalon takia — Poliisi pidätti vuonna 1991 syntyneen mikkeliläismiehen törkeästä tuhotyöstä epäiltynä Poliisi on tänään keskiviikkona suorittanut paikalla rikosteknistä tutkintaa ja puhuttanut talon asukkaita illan tapahtumista. Jaakko Avikainen Tulipalo tapahtui Ristiinassa Karsikkoniementie 8:ssa sijaitsevassa kerrostalossa.

Mikkelin Ristiinassa, Pellosniemessä sijaitsevan nelikerroksisen kerrostalon huoneistossa syttyi keskiviikon vastaisena yönä raju tulipalo.

Itä-Suomen poliisi pidätti keskiviikkona vuonna 1991 syntyneen mikkeliläisen miehen epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.

Poliisi epäilee tulipaloa tahallaan aiheutetuksi, ja asiassa on käynnistetty esitutkinta.

Kaksi asukasta hyppäsi pakoon parvekkeelta

Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen puoltayötä. Palo oli syttynyt kerrostalon toisessa kerroksessa sijainneessa asunnossa, joka tuhoutui palossa täysin.

"He eivät enää vain voineet olla parvekkeella, siellä oli niin kuuma." — Timo Merivirta

Kaksiossa oli syttymishetkellä sisällä kaksi aikuista ihmistä. He pakenivat palavasta asunnosta parvekkeelle ja lopulta hyppäsivät sieltä alas, kun olo kuumalla parvekkeella kävi mahdottomasti. Pudotusta maahan oli noin kaksi metriä.

— He eivät enää vain voineet olla parvekkeella, siellä oli niin kuuma. Parveke on palanut pahasti ja siellä on pahat vahingot, kertoo päivystävä palomestari Timo Merivirta.

Molemmat henkilöt on toimitettu sairaalaan jatkotutkimuksiin.

Pelastuslaitos evakuoi 20 ihmistä

Toisen kerroksen asuinhuoneistosta palo levisi kerrostalon porraskäytävään, sillä huoneiston rappukäytävään vievä ulko-ovi paloi tulipalossa kokonaan. Timo Merivirta kuvailee tulipaloa "erittäin rajuksi". Palokaasuja ja lämpöä syntyi runsaasti.

Karsikkoniementie 8:ssa sijaitsevassa kerrostalossa on yhteensä 23 asuntoa, joista evakuoitiin yhteensä 20 ihmistä.

Pelastuslaitos kiittelee kerrostalon asukkaita, joista suurin osa meni oikeaoppisesti odottamaan pelastuslaitoksen saapumista asuntojensa parvekkeille.

Huoneistopalo saatiin sammutettua noin kolmen aikaan aamuyöstä ja evakuointi päättyi samaan aikaan. Asukkaat eivät kuitenkaan pääse koteihinsa, sillä tulipalon aiheuttamat vauriot asunnoissa ovat pahat.