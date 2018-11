Imatran uimahallin seinällä olevat taulut näyttävät, että altaiden vesi on 26-asteista. Se on monen uimarin mielestä liian vähän — ainakin lastenaltaassa.



Miksi lämpötila on näin matalalla, uimahallin laitosmies Toni Koppanen?



— Ei se ole. Uimahallin taulujen tiedot eivät pidä paikkaansa, mutta en tiedä, miksi taulut näyttävät vääriä tietoja. Oikeasti isossa altaassa on 25,8 astetta, ja muissa 27.

Varmemmaksi vakuudeksi Koppanen näyttää saman laitosmiesten työhuoneessa olevalta tietokoneelta. Ruudulla näkyy koko vedenlämmitysjärjestelmä.



— Se voi tietysti vaikuttaa kylmyyden tuntemuksiin, että hallitilassa on hyvin lämmin. Lämpimän ilman jälkeen vesi tuntuu viileämmältä kuin onkaan.

Jos veden lämpötiloja nostettaisiin, siitä aiheutuisi kaikenlaista ongelmaa. Veden bakteerikanta alkaisi kastaa, eli veden puhdistamiseen jouduttaisiin käyttämään enemmän klooria — ja se puolestaan kirvelisi uimareiden silmissä.



Koppasen mukaan altaiden lämpötilat ovat olleet samoissa ainakin sen aikaa, kun hän on uimahallilla työskennellyt, eli kahdeksan vuotta.

Imatran uimahallissa ei ole vauvauintia. Jos olisi, sitä varten vesi lämmitettäisiin vielä lämpimämmäksi, monessa paikassa ympäri maata kolmeenkymmeneen asteeseen.



Veden lämpötilan sijaan Koppanen olisi huolissaan ihan toisesta asiasta, sillä uimahallimaksut kasvavat ja aukiolot lyhentyvät vuoden vaihteessa.



— Kannattaisi mieluummin välittää siitä, että saadaan uimahalli ylipäätään pidettyä ihmisille auki. Se olisi kansanterveydellisesti tärkeää.