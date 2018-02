Vuoden yrittäjä Ilkka Räisänen muotoilee toisten työympäristöjä, hyvin suunniteltu työtila lisää työn tuottavuutta Offimarin toimitusjohtaja saa motivaationsa onnistumisista, vaikka välillä on siedettävä vaikeitakin hetkiä. Mika Strandén Vuoden yrittäjä Iikka Räisäsen amttina ovat toiten ihmisten työympäristöt. Osaaminen toi miehelle Etelä-Karjalan yrittäjäpalkinnon.

Offimarin toimitusjohtaja Iikka Räisänen istuu tyytyväisenä yrityksensä modernissa ja kodikkaassa neuvotteluhuoneessa.

Offimar on pörssinoteeratun työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavan Martelan jälleenmyyjä Etelä-Karjalassa. Käytännössä Offimar kalustaa eri työpaikkojen tiloja Martelan tuotteilla.

Räisäsen hymyyn on aihetta, sillä Offimar pokkasi lauantaina maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa vuoden 2017 yrittäjäpalkinnon.

— Hyvältä tuntuu. Hieno tunnustus, Räisänen sanoo myhäillen.

Palkintoperusteiden mukaan Offimar on yrityksenä hyvin menestynyt, vakavarainen ja kasvu on tapahtunut hallitusti. Palkintolautakunnan mukaan Offimar tekee kovaa ja pitkäjänteistä työtä ja yritys on huolehtinut hyvin työntekijöistään ja myös muista sidosryhmistään.

Martelan miehiä koko aikuinen työikä

Räisänen ryhtyi yrittäjäksi vuonna 2010, mutta Martelan miehiä hän on ollut koko aikuisikänsä.

Yrittäjäksi ja yhtiön pääosakkaaksi Räisänen siirtyi Offimarin myynti- ja projektitehtävistä, kun osa vanhemmista osakkaista luopui yrityksestä. Toisena osakkaana jatkoi Olli Inkinen.

— Yrittäjyydestä on muodostunut elämäntapa. Tein jo aikaisemmin töitä yrittäjämäisellä otteella, joten oli melko luontevaa ryhtyä yrittäjäksi.

Räisäsen mukaan yrittäjyys on iso mahdollisuus monille suomalaisille.

— Mutta intohimoa pitää olla ja eri tilanteiden vaihtelua pitää sietää. Huono päivä voi olla todella huono, mutta onnistumiset motivoivat eteenpäin.





Toimintaa neljän maakunnan alueella

Offimar oli Martelan edustajana Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, kun Räisänen otti yhtiön ohjat käsiinsä.

Vuonna 2016 yhtiön toiminta laajeni, kun Martela tarjosi Offmarille myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan jälleenmyyntiä.

Pääkonttori on laajennuksen jälkeenkin Lappeenrannan keskustan Centressä. Offimarilla on toimipisteet myös Kotkassa ja Joensuussa

Yhtiö toteuttaa Martelan strategiaa kuuden työntekijän voimin ja hakee parhaillaan vahvistusta. Offimarin tukena on Martelan asennustiimi.

Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli viisi miljoonaa euroa.

Työympäristö vaikuttaa työn tuottavuuteen

Räisäsen ja Offimarin verkostot ovat syvällä eteläkarjalaisilla työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Yritykset ja julkisyhteisöt tarvitsevat tilojensa suunnitteluun ja toteutukseen ammattilaista. Se on Räisäsen joukkojen ruisleipää.

Offimar osallistuu työympäristöjen määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.Yrittäjä puhuu asiakkaidensa toimintalähtöisestä työympäristöstä.

Asiakkaille ei ole yhdentekevää, millainen työympäristö ja työkalut ovat.

— Työympäristöjen kaikkia mahdollisuuksia ei ole aina käytetty kunnolla hyväksi. Hyvin mitoitettu ja oikein suunniteltu työympäristö tuo säästöjä. Ja mikä tärkeintä, se lisää työn tuottavuutta, Räisänen muistuttaa.