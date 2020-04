Kaupunki on kaikessa hiljaisuudessa parantanut Pappilanpellon puistoalueen kulkureittejä. Tänä ja viime vuonna puistoon on pohjustettu esteettömiä väyliä ja nyt sinne on tuotu pari suurta kivikasaa..

Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo, että kivien avulla alueella sijaitsevan kosteikon äärelle tehdään piknikpaikka. Murikoita käytetään piknikpaikan maisemointiin.

– Muuten kosteikko saa elellä omaa elämäänsä, mutta se on vähän epäsiistin näköinen. Sitä siistitään samalla, Tolonen sanoo.

Tolosen mukaan piknikpaikkaa on tarkoitus rakentaa ensi viikolla. Tammikuussa pohjatut esteettömät kulkuväylät ovat muuten valmiita, mutta niistä puuttuu vielä kivituhkapinta. Esteettömien väyliä rakennetaan osana 40 vuotta täyttävän Lappeenrannan arboretumin kehittämistä.

Pappilanpellosta tehdään pilottiniitty

Valtakadun pohjoispuolella sijaitsevasta Pappilanpellosta tulee tänä kesänä yksi kaupungin uusista pilottiniityistä. Osaa kaupungin kakkos- ja kolmosluokan nurmialueista ei enää hoidota entiseen tapaan, vaan ne muutetaan niityiksi. Tolosen mukaan tällä tavoin vaalitaan muun muassa luonnon monimuotoisuutta.

Pappilanpellolla niittyä kasvatetaan kolmella tavalla: Osa saa kehittyä luontaisesti, osaan aluetta kylvetään niittykasvien siemeniä ja lisäksi sinne tuodaan pottitaimia. Esimerkiksi kosteikon ympäristöön istutetaan kosteikkoniittykasveja.

Tolosen mukaan kaupungin niittysuunnitelma on herättänyt joissain asukkaissa huolen punkeista. Siksi Pappilanpellon puistokäytävien reunaan ajetaan ruohonleikkurilla kaistale lyhyttä nurmikkoa, jotta niitty ei ole kiinni kulkuväylissä.

Muualla Lappeenrannassa uusia niittyalueita on suunniteltu muun muassa Voisalmeen, Rakuunamäelle, Korkkitehtaanrantaan ja Ojala–Tuomelan alueelle. Koronavirus vaikuttaa suunnitelmiin ainakin jonkin verran, sillä istututuksia oli suunniteltu tehtävän osin talkoilla.