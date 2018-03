Venäjän läheisyydessä on vielä paljon potentiaalia liike-elämälle — Etelä-Karjala voisi hyötyä ominaispiirteestään nykyistä enemmän Handelsbankenin maajohtaja Nina Arkilahti kaipaa ihmisten ja tavaroiden vapaampaa vapaampaa liikkuvuutta. Harri Manskinen Pankkitoiminta on ihmisten välistä luottamuskauppaa. Sitä suhdetta ei voi digitalisoida, sanoo Handelsbankenin maajohtaja Nina Arkilahti.

Etelä-Karjalan talouselämä ei saa ulosmitattua kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita Venäjä parhaimmillaan voisi tarjota.

Näin sanoo Handelsbankenin maajohtaja Nina Arkilahti. Suurin syy liittyy rajaan.

— Potentiaalia on paljon nykyistä enempään. Etelä-Karjalaa voisi verrata vaikkapa lännessä Tornioon, jossa ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus Suomen ja Ruotsin välillä on vapaata. Siellä vapaa liikkuvuus näkyy elinkeinoelämää piristävänä monella sektorilla.

Arkilahti ei silti väheksy Venäjän merkitystä Etelä-Karjalalle.

— Venäläiset ja Venäjän läheisyys on ominaispiirre, joka näkyy epäsuorasti myös pankkitoiminnassa. Ilman Venäjää Lappeenrannassa ja Imatralla olisi hiljaisempaa. Toimeliaisuus niin yrityspuolella kuin henkilöasiakkaissakin näkyy myös pankkitiskillä, Arkilahti sanoo.

Handelsbankenilla oli konttorit Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa. Pankki vetäytyi vuonna 2011, koska ei pitänyt olosuhteita pankkitoiminnalle riittävän luotettavina.

— Kesken vuokrasopimuksen vuokranantaja ilmoitti, että meillä on kolme viikkoa aikaa muuttaa. Sen jälkeen teimme päätöksen vetäytymisestä.

Handelsbanken sitoutunut Etelä-Karjalaan

Ruotsalainen Handelsbanken rantautui Suomeen 1985.

Sen jälkeen verkosto on kasvanut tasaiseen tahtiin ja pankilla on Suomessa 45 konttoria Lappeenranta ja Imatra mukaanlukien.

Yhtiö on pysynyt tiukasti pankkitoiminnassa. Sairaaloita tai monipuolisia vakuutustuotteita ei isompien finanssitavaratalojen mukaan ole luvassa.

Suomessa pankin markkinaosuus on viisi prosenttia. Se on samaa luokkaa myös Etelä-Karjalassa. Vaikka maakunta on viime vuodet kärsinyt muuttotappioista, Handelsbanken on sitoutunut Etelä-Karjalaan.

— Kasvuluvut eivät aina ole menestyksen tae. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä mittari ja siinä olemme onnistuneet. Meille on tärkeää, että täällä on call centerin sijaan konttori ja omat ihmiset kohtaamassa asiakkaita.

Handelsbankenin organisaatio Etelä-Karjalassa on kevyt suurempiin pankkiryhmiin verrattuna. 12 henkilöä kohtaa pankkiasiakkaita Imatralla ja Lappeenrannassa.

— Ulospäin ei välttämättä näy se, että eri tukitoiminnoissamme eteläkarjalaisia palvellaan pääkonttorilta Helsingistä.

Pankkitoiminta on ihmisten välistä luottamuskauppaa

Suuret pankkiryhmät ovat kertoneet aikeistaan vähentää väkeä lähivuosien aikana merkittävästi.

Handelsbankenista näitä uutisia ei ole kuulunut. Pankilla on sen ruotsalaistaustoista johtuen toisenlaisia pulmia.

— Asiakkaistamme noin 20 prosenttia on ruotsinkielisiä. Haluamme tarjota heille palvelua ruotsiksi, mutta kieltä osaavaa henkilökuntaa ei ole helppo rekrytoida.Tämä ei ole ongelma täällä, mutta pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen.

Pankkimaailmassa digitalisaatio on vaikuttanut jo pitkään. Käytännössä pankkien asiakkailla on yhä useampia kanavia pankkiasioidensa hoitamiseen aina mobiilista verkkotapaamisiin ja sosiaalisen median palveluihin. Maajohtaja korostaa, että Handelsbanken on neutraali eri kanavien suhteen.

— Sekin pitää muistaa, että pankkitoiminta on ihmisten välistä luottamuskauppaa. Sitä suhdetta ei voi digitalisoida.