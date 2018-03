Tärkeintä ei ole homman järkevyyden pohtiminen — Moni seurasi Imatran Mellonmäellä, kun aikuiset miehet rämpivät konevoimalla kinoksissa Aivot kannattaa jättää narikkaan off road -harrastajien touhuja seuratessa. Lajin säännöt ovat yhdistelmä suunnistusta ja pilkkikilpailuja. Hannu Ojala Vinssihommia. Teemu Nurkka vetää Samu Kohosen pois rastilta.

Off road -harrastajien touhujen seuraamisella on ehtonsa.

On ylitettävä kynnys, jonka jälkeen tärkein asia ei ole homman järkevyyden pohtiminen.

Aikuisen aivot narikkaan ja seuraamaan imatralaisten harrastajien järjestämää maastoautojen näytössuunnistusta Mellonmäelle.

Lajin säännöt ovat yhdistelmä suunnistuksesta ja pilkkikilpailusta. Mitä mahdottomimpiin paikkoihin maastoon on ripoteltu rasteja, joista on haettava mahdollisimman monta järjestäjän antamana kilpailuaikana.

Hannu Ojala Ylös sentti kerrallaan.

Pääsevätkö Vesa Jäppinen ja Matti Laine hangessa kahlaavalla Jeepillään Mellonmäen päälle, missä on kymmenkunta rastia?

Ei hyvältä näytä. Matkanteko on pysähtynyt rinteen puoliväliin, ja nyt nopeutta ei mitata kilometreinä tunnissa vaan metreinä minuuteissa.

Maasturi sutii vimmatusti ja auraa pahasti hangessa. Se liikkuu vain sen verran, mitä vinssi kelaa köyttä sisälle ja vetää autoa ylöspäin.

Kireällä on vain vinssin köysi. Pienet perkeleet eivät olleet saaneet kutsua paikalle.

Noususta kaksi kolmasosaa tullaan vinssivedolla.

Hannu Ojala Vesa Jäppinnen ja Matti Laine vinssaushommissa

Miehet miettivä pelkästään sitä, onko ylös toinen nopeampi reitti, joka olisi vienyt kilpailijat heidän edelleen.

Pelko on turha. Mellonmäki on muiltakin vielä valloittamatta. Ylös on jaksanut kavuta vain harvalukuinen hyväkuntoisten katselijoiden joukko odottamaan kisan edistymistä.

Hannu Ojala Samira Hämäläinen ja Iida Rautjoki seurasivat autojen maastosuunnistusta.

Sieltä löytyvät myös Iida Rautjoki ja Samira Hämäläinen, joka itsekin harrastaa lajia Luumäellä.

— Näyttäähän tämä hullulta rämpimiseltä, mutta kaikkien ei tarvitse pitää tästä.

Hämäläinen sanoo houkutelleensa Rautjoen paikalle Saariselältä.

Hannu Ojala Samu Kohonen kuvauttaa rastimerkin ja kilpailunumeron. Sääntöjen mukaan kuvassa pitää näkyä myös ajoneuvo.

Lumista Mellonmäkeä valloitetaan autoilla ja ensimmäistä kertaa mönkijöillä.

Luumäkeläinen mönkijäpari Samu Kohonen ja Teemu Nurkka tulevat ensimmäisenä kolmen rasti ryppäälle Mellonmajan välittömään läheisyyteen.

Aikaa on kulunut noin tunti lähdöstä.

Rasteja hoidetaan asiantuntemuksella. Vauhdilla rastimerkin viereen ja valokuva todisteeksi. Sen jälkeen parin avustamana vinssillä takaisin.

Hannu Ojala Hanne Hirvonen ja Lilli Rämö tunnelmissa. Lilli ei pelännyt oikeastaan ollenkaan, kun hän sai ensimmäistä kertaa kyytiä mönkijällä.

Lauantain sää pelotti järjestäjiä, mutta aurinko pelasti tilaisuuden.

Ukko-Pekka Valtosella on mönkijä mökillä. Pärinä kiinnostaa vieläkin, mutta suuremmat ajohalut ovat jääneet 70-luvulle pappa-Tunturin aikakaudelle.

— Ei Ruokolahdelta päässyt minnekään, jos ei ollut mopoa.

Hannu Ojala Justus ja Rasmus Narinen ovat jo kokeilleet ajamista pienellä mönkijällä.

Mopoikään ehtivät muutaman vuoden kuluessa papan lapsenlapset Justus ja Rasmus Narinen. Molemmilla on kokemusta konevoimista kesämökin jäälle tehdyllä radalla.

Kun viiden tunnin urakka taittuu viimeisille minuuteille, rasteja on löytynyt lukematon määrä, mutta hukassa on Jeepin sivupeili repsikan puolelta. Vesa Jäppinen lähtee etsimään peiliä jalkamiehenä.