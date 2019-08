Lappeenrannan kiihdytysajotapahtuman kuolonajossa ei vaadittu turvavarusteita — "Mailin ajot eivät ole järjestäytynyttä kilpaurheilua, joten niihin ei ole luotu hirveän tarkkaa säännöstöä"

Sunnuntaina Lappeenrannassa järjestetyn tyyppiset kiihdytysajotapahtumat eivät ole minkään lajiliiton alaisia, minkä vuoksi osallistuville kuskeille ei ole olemassa pitäviä sääntöjä tai vaatimuksia, esimerkiksi turvavarusteiden osalta. Lappeenrannan ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Toivanen kertoo, että vuosien varrella kuljettajille annettavia ohjeita on täsmennetty ja lisätty, ja ajoradan turvallisuusjärjestelyihin on tehty parannuksia.

— Jos vaikkapa katsomme, että ajoihin on lähdössä tehokas peli, kuljettajalle huomautetaan näistä turvavarusteista. Lopulta se on kuitenkin kuljettajan oma riski lähteä kokeilemaan ajoneuvoa.

Lappeenrannassa eilen sunnuntaina Ilmailupäivien yhteydessä järjestetty kiihdytysajotapahtuma päättyi onnettomuuteen, kun vuonna 1988 syntynyt Pohjanmaalta kotoisin oleva mies kuoli, kun hänen autonsa oli hidastamisvaiheessa alkanut heittelehtiä ja ajautunut sivuun nurmialueelle.

Tapahtuman turvallisuutta parannettu vuosien mittaan

Toivanen kertoo, että kiihdytysajotapahtuman turvallisuutta on vuosien mittaan parannettu. Turvallisuussuunnitelman mukaisesti tapahtumassa on aina läsnä lääkintätaitoista henkilökuntaa, vapaapalokunta sekä yleensä myös lääkäri. Toivanen kertoo, että tapahtuman pelastussuunnitelma on toimitettu normaalisti pelastuslaitokselle kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, samoin kuin ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille.

— Niissä on molemmissa ollut tarkkaan selitettynä tapahtuman luonne.

Finnish Hot Rod Associationin toimitusjohtajan Leo Laurell katsoo, että Lappeenrannassa sunnuntaina järjestetty tapahtuma oli ennemminkin huippunopeustapahtuma kuin varsinainen kiihdytysajotapahtuma. Hän kertoo, että kiihdytysajokilpailussa ajetaan 402 metrin matkaa, ja mitataan tuolla matkalla kuluvaa aikaa. Huippunopeustapahtumassa puolestaan ajetaan mailin matkaa, ja mitataan nopeutta matkan loppupäässä. Laurellin mukaan tapahtumat ovat erilaisia toisiinsa verrattuna.

— Mailin ajot eivät ole järjestäytynyttä kilpaurheilua, joten niihin ei ole luotu hirveän tarkkaa säännöstöä.

Kuskeilta ei vaadita turvavarusteita

Sunnuntain kaltaisissa ajotapahtumissa ajetaan pääsääntöisesti tavallisilla henkilöautoilla. Mitkään säännöt eivät vaadi esimerkiksi tiettyjä turvavarusteita, joten kuljettajalla on vapaus päättää, millaisia varusteita autoonsa ottaa.

Kiihdytysajo on kuulunut Ilmailupäivien ohjelmaan jo parikymmentä vuotta. Ilkka Toivanen kertoo, että aikoinaan lentokenttä tapahtumapaikkana on synnyttänyt idean kiihdytysajotapahtuman järjestämisestä.

— Kai idea on lähtenyt siitä, että pääsisi mahdollisimman riskittömissä olosuhteissa kokeilemaan oma ajoneuvoa.

Toivanen huomauttaa, että järjestäjän on sunnuntain kaltaisessa tapahtumassa lähes mahdotonta tietää, millaisia hevosvoimia osallistuvissa autoissa on. Tapahtumassa kuka tahansa saa mennä kokeilemaan omaa autoaan ilman ennakkoilmoittautumista.

— Sinnehän pääsee sitten ajamaan omalla henkilöautolla, ja mukana on myös autonrakentajia, jotka virittelevät autojaan. Meidän on mahdotonta tietää, mitä ajoneuvoille on esimerkiksi tehty, sitä on silmämääräisesti mahdoton sanoa.

Laurell kertoo, ettei ole kuullut aiemmin vastaavanlaisesta onnettomuudesta varsinaisten kiihdytysajojen eikä huippunopeustapahtumienkaan kohdalla.

— Ei tämä missään nimessä yleistä ole. Nämä tapaukset ovat erittäin valitettavia.

Toivanen kertoo, että tapahtuman jatkoa harkitaan vakavasti.

— Myös jonkinlaisia reunaehtoja tai vaatimuksia osallistujille voitaisiin asettaa, joskin onnettomuuksia voi tapahtua myös pienemmissäkin nopeuksissa.