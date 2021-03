LUT-korkeakoulu latoi eurot pöytään: Skinnarilan kampukselta 100 miljoonan potti vuosittain Lappeenrannan aluetalouteen, summa koostuu LUTin ja LABin työntekijöiden palkoista sekä opiskelijoiden kulutuksesta

Lappeenrannan aluetalous saa LUT-korkeakoulun Lappeenrannan kampuksen työntekijöiden palkoista ja opiskelijoiden kulutuksesta vuosittain sadan miljoonan euron piristysruiskeen.

– Kampus on kuin vientiyritys siinä mielessä, että rahoitus tulee suurelta osin alueen ulkopuolelta eli ministeriöltä sekä yritys- ja muusta rahoituksesta, sanoo LUT-yliopiston tutkimuksen ja kaupallistamisen johtaja Lauri Haiko.

Haiko esitteli laskelmia Lappeenrannan kaunginjohtajan Kimmo Jarvan koolle kutsumassa mediatilaisuudessa.

Jarva totesikin, että yliopisto on metsäteollisuuden ohella kaupungin elinkeinopolitiikan kivijalka. Kolmantena tulee matkailu.

1024 Lappeenrannassa asuvaa työntekijää

LUT yliopistolla on 834 Lappeenrannassa asuvaa työntekijää ja LAB ammattikorkeakoululla 190, eli Skinnarilassa on yhteensä 1024 Lappeenrannassa asuvaa työntekijää. Heille maksetaan palkkaa vuodessa 40,131 miljoonaa euroa.

Skinnarilassa on yhteensä 7 400 opiskelijaa, joista 4 100 yliopistolla ja 3 300 ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoiden ostovoima on vuodessa noin 51,6 miljoonaa euroa. Luku perustuu siihen, että opiskelija on Lappeenrannassa kahdeksan kuukautta ja että hänellä on käytössään rahaa 872 euroa kuukaudessa.

LUT-konserni tuo siis aluetalouteen runsaan sadan miljoonan euron potin vuodessa.

– Eli tämän verran Lappeenrannan asukkaat hyötyvät vuosittain aluetaloudellisesti omasta yliopistostaan ja ammattikorkeakoulustaan, toteaa Haiko.

Eikä siinä vielä kaikki. Kerrannaisvaikutukset mukaan lukien sadan miljoonan euron voi Haikon mukaan kertoa vielä 6,02:lla.

Mika Strandén Skinnarilan kampuksen opiskelijat tuovat vuosittain aluetalouteen yli 50 miljoonaa euroa. Arkistokuva.

Loas investoi 45 miljoonaa euroa

Haiko nostaa Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiön (Loas) yhdeksi esimerkiksi toimijoista, joka on syntynyt kampuksen ansiosta.

– Loasin liikevaihto on 11,7 miljoonaa euroa ja se työllistää täyspäiväisesti alihankkijanssa kanssa 25 työntekijää. Loas maksaa kiinteistöveroa 406 000 euroa ja Loas tekee kuudella miljoonalla eurolla ostoja alueelta.

Lisäksi Loas investoi lähivuosina 45 miljoonaa euroa, kun se rakennuttaa Loas Teatterin ja Loas Norpan sekä peruskorjaa Loas Leirin.

LUTista ponnistaneet yritykset työllistävät 400

Yliopiston tutkimus ja koulutus on luonut alueelle teknologiaan perustuvia yrityksiä. Ne työllistävät tällä hetkellä Lauri Haikon arvion mukaan noin 400 ihmistä Lapppeenrannan talousalueella.

Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa Danfoss Editron, Yaskawa/Switch ja Visma Solutions.

Kampus on kasvanut yli 10 000 ihmisen laaksoksi, jossa yliopisto, ammattikorkeakoulu, yritykset ja yhteisöt tekevät maailmasta parempaa paikkaa elää. — Juha-Matti Saksa

Työpaikkoja syntyy myös siitä, että yritykset hyödyntävät alueen muita yrityksiä alihankinnan kautta.

Yliopiston tutkimuksen kaupallistamisen yhtiö Green Campus Open on viime ja toissavuonna tuonut 4,7 miljoonaa euroa Business Finlandin rahaa alueelle. Yrityksiä on syntynyt kuusi ja lisensointisopimuksia on tehty kahdeksan.

Ammattikorkeakoulun Business Mill on tuonut neljä miljoonaa euroa kehitysrahaa suoraan yrityksiin kahdessa vuodessa. Uusia yrityksiä on syntynyt 20.

LUTin sijoitusyhtiö Green Campus Innovations on tehnyt Haikon mukaan onnistuneita sijoituksia muun muassa Visedoon, Vioniceen ja SolarFoodiin.

Kai Skyttä Rehtori Juha-Matti Saksan mielestä Lappeenrannan kaupunki on toiminut upeasti yliopiston suhteen. Arkistokuva.

Kunpa vielä valmistuneet jäisivät asumaan

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva toivoi, että yliopiston vaikutus näkyisi nykyistä enemmän siinä, että opiskelijat valmistuttuaan jäisivät asumaan Lappeenrantaan. Suurin osa jättää Etelä-Karjalan opintojen päätyttyä.

Yliopiston rehtorin, Juha-Matti Saksan mukaan alueelle jäädään, jos löytyy työtä, puoliso ja jos alue koetaan turvalliseksi asuinpaikaksi.

Lauri Haiko huomautti, että yliopistolta syntyneet yritykset tekevät tuotekehitystyötä ja näin nostavat korkeasti koulutettujen mahdollisuuksia työllistyä Lappeenrantaan.

Skinnarilan kampus on kasvanut vuodesta 1969 lukien. Juha-Matti Saksa laittaisi jo lopullisen pisteen vuosikymmeniä itäneelle väitteelle väärin sijoitetusta metsä- tai korpiyliopistosta.

– Kampus on kasvanut yli 10 000 ihmisen laaksoksi, jossa yliopisto, ammattikorkeakoulu, yritykset ja yhteisöt tekevät maailmasta parempaa paikkaa elää. Kun Skinnarilassa on nyt tällainen kokonaisuus, voi aikanaan tehtyä sijoituspäätöstä Skinnarilaan pitää viisaana.

Kaupungilta neljän miljoonan tuki viime vuosina

Lappeenrannan kaupunki on puolestaan satsannut kampusalueelle vuosina 2018 – 2021 noin neljä miljoonaa euroa, selvittää kaupungin sidosryhmäjohtaja Johanna Väyrynen.

Ammattikorkeakoulun Business Mill -hautomoon kaupunki on satsannut 732 000 euroa, minkä lisäksi kaupunkikiseudun kautta tuleva Lappeenrannan osuus on 84 000 euroa.

Kaupunki osallistui yliopiston suurnopeustekniikan laboratorion laajentamiseen 250 000 eurolla.

Kaupunki sijoittaa vuosittain 300 000 euroa kaupallistamishankkeiden omarahoitusosuuksiin eli on satsannut neljässä vuodessa yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

LTKY-yhteistyösopimus maksaa kaupungille 66 000 euroa.

Kaupunki on myös hyödyntänyt yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiloja väistötiloina vuosina 2019 – 2021 noin miljoonalla eurolla.