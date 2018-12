Hanne Kososella on uskoa vaativa tehtävä.

— Yritän suojella sellaista, mitä en ole nähnyt.

Kyse on norpasta, ja tilanne on yllättävä. Kosonen on kotoisin Savonlinnasta ja veneillyt ja mökkeillyt lapsuutensa norppavesillä vanhempiensa kanssa.

Norpan kohtaaminen on ehkä lähempänä kuin koskaan, sillä nyt hän tekee sekä vapaaehtoista että palkallista norppatyötä.

On mahtavaa päästä tekemään jotain konkreettista. — Hanne Kosonen

Biologia kiinnosti lukiossa mutta jäi taka-alalle

Luontoala valikoitui omaksi vasta uudella yrittämällä. Lukiossa biologianopettajakin oletti Kososen lähtevän sille tielle, mutta hänpä valitsi kauppatieteet Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

— En ehkä silloin niin miettinyt, onko se oma ala.

Hän ehti lukea myös media-assistentiksi Joensuussa. Markkinointiviestinnän töitä pari vuotta tehtyään Kosonen tilasi Suomen Luonto -lehden ja sattui näkemään ilmoituksen katiskatalkoista Imatralla. Hän meni paikalle vapaaehtoistyö mielessään ja päätyi muun muassa kolaamassa norpille pesäkinoksia.

— Oli mahtavaa päästä tekemään jotain konkreettista.

Kai Skyttä Hanne Kososelle syntyi vahva luontosuhde jo varhain, sillä lapsuudenkodin lähellä oli niin järvi kuin metsäkin. Ammatiksi luontosuhde konkretisoitui vasta hiljattain.

Koulussa on traktorilla ajoa ja retkeilyä

Asiat etenivät, ja tänä syksynä alkoi opiskelu luonto- ja ympäristöneuvojaksi Kouvolassa. Koulutus sisältää niin traktorilla ajoa kuin retkeilyä. Kohta edessä on kasvitentti.

— Tosi kivalta tuntuu. Oma ala on löytynyt.

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiristä Kosonen sai vapaaehtoistyön lisäksi työharjoittelu- ja osa-aikaisen työpaikan norppaturvallisten katiskoiden parissa.

Kosonen muistaa norppakuvaaja Juha Taskisen otokset jo lapsuudestaan. Nyt Taskinen ja näyttelijä Kari Hietalahti ovat katiskahankkeen keulakuvia.

Uhanalainen kala ei vahingoitu katiskassa

Katiskan juju on turvalanka, joka estää pyydyksen nielun leviämisen norpanmentäväksi. Uhanalainen järvilohi kyllä ui langan ohi, mutta katiskasta on apua myös sille. Katiskasta kalastaja voi verkkoa paremmin vapauttaa uhanalaiset kalat.

Katiska syntyy ensikertalaiselta parissa tunnissa ilman erityistaitoja tai voimaa. Työvälineet ja -materiaalit saa rautakaupasta tai talkootapahtumassa järjestäjiltä.

Kososen käsissä on syntynyt kolme katiskaa. Talkoissa niitä on tehty paljon enemmänkin, mutta talkoolaiset ovat lunastaneet töitä ahkerasti tarvikemaksua vastaan. Urakkaa riittää, sillä kesällä Vaihda verkot katiskaan -tapahtumassa Puumalassa on tarkoitus jakaa sata norppaturvallista katiskaa verkoista luopuville.

Kai Skyttä Turhan kulutuksen karsiminen ja kestävien tuotteiden valitseminen ovat Hanne Kososelle tärkeitä ympäristötekoja.

Omat ympäristövaikutukset on hyvä tiedostaa

Tulevana luontoammattilaisena Hanne Kososen haluaa levittää viestiä etenkin kestävästä elämäntavasta ja oman toiminnan vaikutusten tiedostamisesta. Hänen ympäristövalintojaan ovat muun muassa autosta luopuminen, kasvissyönti sekä kierrätys.

— Pienistä teoista on helppoa aloittaa. Ei ole pakko tehdä isoa elämäntaparemonttia, jos ei ole siihen valmis.

Katiskatalkoot to 13.12. klo 16–20 Lappeenrannan luonnonsuojelukeskuksessa, Katariinantori 6. Talkoisiin voi tulla siksi ajaksi kuin haluaa.

Fakta: Hanne Kosonen

Syntynyt Kiteellä, kasvanut Savonlinnassa.

34-vuotias kauppatieteiden maisteri, media-assistentti ja luonto- ja ympäristöalan opiskelija.

Työskentelee osa-aikaisesti Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirissä.

Asuu Lappeenrannan keskustassa avopuolisonsa kanssa.

Harrastaa valokuvausta ja musiikkikeikoilla käymistä.