Lappeenrannan koulujen peruskorjausten ja purkujen aikatauluihin täsmennyksiä kesän aikana — Katso tästä, miten kaupungin kouluverkko muuttuu

Lappeenrannan kouluverkkoon on lähivuosina tiedossa muutoksia. Luvassa on uusia kouluja, peruskorjauksia ja myös koulujen lakkauttamisia. Lappeenrannan kaupungin toimitilayhtiön projektijohtaja Jukka Mielikäinen kertoo, että kuluneen kesän aikana tilanne on täsmentynyt muun muassa Kesämäen ja Lauritsalan koulujen kohdalla.