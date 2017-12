Tapanintanssit alkavat olla pelkkä sanonta — Juhlakansa lähti liikkeelle joulupäivän iltana ja piti poliisin kiireisenä Poliisille tuli viime yönä tehtäviä tavallisen viikonloppuyön tapaan. Tapaninpäivä kuluu liikennettä valvoen. Risto Hämäläinen Alkoholi näkyi joulupäivän tehtävissä. Poliisille ilmoitettiin muun muassa häiriökäyttäytymisistä.

Jouluaatto oli Kaakkois-Suomen poliisipartioilla rauhallinen. Joulupäivän iltana juhlakansa lähti kaupungille, ja tapaninpäivä on kulunut jälleen seesteisissä merkeissä.

Näin tiivistää tilannekeskuspäivystäjä Janne Kyrönviita Kaakkois-Suomen poliisista. Joulupäivä on yleensäkin poliisin kiireisin joulunpyhä.

— Tapanintanssit alkavat olla enää vain sanonta, vaikka varmasti riippuu joulun ajankohdastakin. Nythän huomenna tulee jo arki, Kyrönviita sanoo.

Juhlijat aiheuttivat poliisille suunnilleen saman verran tehtäviä kuin tavallisena viikonloppuyönä.

— On ollut häiriökäyttäytymistä ravintoloissa, kaupungilla ja kodeissa. Lisäksi on tullut muutamia ilmoituksia rattijuopoista, ja heitä on vaihtelevalla menestyksellä tavoitettu.

Autot pitäisi putsata niin, ettei katolle jää laskettelurinteestä tuttua halfpaippia.

Tapanina valvotaan liikennettä

Tänään tapaninpäivänä poliisin resurssit on keskitetty liikenteenvalvontaan. Kentällä olevien partioiden mukaan ajokeli on hyvin vaihteleva, ja poliisi muistuttaakin autoilijoita turvaväleistä ja sopivista tilannenopeuksista.

— Nyt kun on tuprutellut lunta, niin autot pitäisi putsata niin, ettei katolle jää laskettelurinteestä tuttua halfpaippia. Valtatienopeudessa jos kiihdyttää rampilta, lumi saattaa lähteä katolta lentoon ja säikäyttää takana tulevan autoilijan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli muuttuu illalla huonoksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. Joulun paluuliikenteen odotetaan olevan vilkkaimmillaan kello 16:n tietämillä. Eri teiden ajokeli- ja ruuhkatilannetta voi tarkastella Liikenneviraston kartalta.