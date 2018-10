Parikkalan öljyvuoto ei sotkenut pohjavettä, mutta vahingot ovat laajat

Syyskuussa Parikkalan Niukkalassa tapahtuneen öljyvuodon alue on saatu selvitettyä. Öljyn vuotopaikoilla on tällä viikolla tehty porakaivauksia vahinkopaikkojen ympäristössä 16 metrin syvyyteen saakka. Näytteiden perusteella pelastuslaitos on saanut paikannettua noin 50 neliömetrin alue, jossa on erittäin öljyistä maa-ainesta. Ainesta on 6—9 metrin syvyydessä.

Rivitalon alla öljypitoisuudet ovat vähissä ja pohjavesi sijaitsee reilusti syvemmällä kuin paikannettu öljyinen maa-aines. Öljyä ei ole myöskään esiintynyt pohjaveden näytteenottopaikoissa. Tilanne ei aiheuta vaaraa alueen asukkaille ja vesijohtovettä voi käyttää normaalisti.

Öljyyntyneen maan poistamiseksi tai puhdistamiseksi on muutamia vaihtoehtoja, joista hankitaan kustannusarvio ensi viikon aikana. Päätös lopullisesta puhdistusmenetelmästä tehdään viikolla 42.

Öljyvahinko syntyi, kun öljysäiliö oli täydennyksestä huolimatta vajaa. Säiliön tarkastaja löysi sen päädystä halkeaman. Pelastuslaitos sai ilmoituksen öljyvahingosta lauantaina 15. syyskuuta. Paikalta poistettiin ensin maata, niin paljon kun se oli paikalla olevan talon vuoksi turvallista.

Pelkona on, että öljy pääsee imeytymään pohjaveteen saakka ja leviää Pyhäjärveen syksyn tai talven aikana. Vahinkopaikasta on 150 metrin etäisyys entisen Uukuniemen kunnan pohjavedenottamoon, joka toimii nykyisin varavedenottamon. Läheiseen Pyhäjärveen on matkaa noin 200 metriä ja korkeusero järveen on noin 20 metriä. Rannalla on esimerkiksi venelaitureita ja uimaranta. Lähelle Pyhäjärveä on maaperään asennettu pohjaveden tarkkailuputki.