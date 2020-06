Kinnusen taloon avautuu kahvila – Nisulan likoiksi itseään kutsuva siskostrio irtisanoutui vakituisista töistään toteuttaakseen yhteisen unelman

Kinnusen talon suojelu etenee Lappeenrannassa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavamuutoksen. Jugendtalossa on jatkuva remontti meneillään, nyt tehdään sähköjä.

Kinnusen talon kulmaovesta pääsee vielä tänä kesänä kahvilaan. Kolme sisarusta Ulla-Maarit Ruosteinen, Maija-Liisa Blauberg ja Paula Vuori avaavat kahvilan nimeltään Luovuus heti, kun kaikki on valmista.

Heidän oli määrä avata kahvila jo kesän alussa, mutta korona sotki sen suunnitelman, kuten niin monet asiat tänä keväänä.

Vielä on jonkin verran remontoitavaa ja byrokratiaa hoidettavana ennen kuin Luovuus pääsee valloilleen.

– Jos heinäkuussa saisimme avattua, toivoo Ulla-Maarit Ruosteinen.

Kahvilassaan he aikovat tarjota paikan päällä leivottuja herkkuja ja vohveleita. Sen lisäksi tilaan asettuu sisustuspuoti ja käsityöpaja.

– Meitä on kolme erilaista osaajaa ja jokainen voi toteuttaa itseään, Ruosteinen sanoo.

Käsityö- ja muotoilukoulun opettajana toiminut Blauberg suunnittelee pienimuotoista ohjaustoimintaa kädentaidoista kiinnostuneille. Sisustus- ja muotialalla työskennelleen Vuoren mielessä pyörii putiikin puoli.

Ruokapalvelun esimiehenä uraa tehnyt Ruosteinen puolestaan ottaa keittiön haltuunsa.

– Lounasta meillä ei tulla tarjoamaan. Nyt saan keskittyä leipomiseen.

Kai Skyttä Kahvila Luovuus avautuu Kinnusen talon kulmahuoneistoon, ja suunnitelmissa on terassi sisäpihalle.

Kun 11 lapsen serkuskaarti aikuistui, oli äitien unelman aika

Sisaruksilla on sukunimet vaihtuneet avioliittojen myötä, mutta yrityksensä he nimesivät tyttönimensä mukaan. Kahvilaa pyörittävä firma on Nisulan Likat.

– Nimen valinnassa halusimme myös kunnioittaa viisi vuotta sitten kuollutta isäämme, Ruosteinen kertoo.

Jokainen heistä jätti keväällä vakituisen työnsä kahvilaprojektin vuoksi.

– Nyt oli hyvä hetki toteuttaa 30 vuotta muhinut haave, Ruosteinen sanoo.

Jokainen sisaruksista on ehtinyt juhlia 50-vuotispäiviään, ja yhteensä 11 lasta on varttunut täysi-ikäisiksi. Serkuskaartin nuorimmatkin viettävät 18-vuotispäiviään tässä kuussa.

– Nyt on aika mennä kohti unelmia, Vuori sanoo.

Pallossa ja Huhtiniemessä yhdessä kasvaneet sisarukset ovat asuneet vuosien varrella kaukanakin toisistaan. Ruosteinen ja Blauberg asuvat nykyään Lappeenrannassa, mutta Vuorella on vielä koti Heinolassa.

– Olen majaillut nyt siskojen luona, ja se on tosi mukavaa, Vuori sanoo.

Kai Skyttä Ulla-Maarit Ruosteinen (vas.), Paula Vuori ja Maija-Liisa Blauberg kurkistavat piakkoin avattavan kahvilansa ovi-ikkunasta Kinnusen talossa.

Suunnitteilla kodinomainen paikka, josta leipurikaan ei haikaile kotiin

Nisulan likat olivat ehtineet katsastaa sopivia tiloja jonkin aikaa, kun Kinnusen talosta vapautui juuri sopiva paikka.

– Haluamme tehdä olohuone-tyyppisen paikan, jossa kaikkien on kiva olla, Ruosteinen sanoo.

Keittiöstäkin he aikovat tehdä niin kodikkaan, että leipuri viihtyy siellä kuin kotonaan.

Naiset ovat varautuneet siihen, että kahvilan avauduttua vapaa-aikaa jää vähän. Aukioloaikoja he ovat suunnitelleet iltapainotteisiksi, että ihmiset voivat tulla vielä töiden jälkeen kahvittelemaan.

– Neljän viikon kesäloma on mennyttä elämää, Ruosteinen naurahtaa.

Kinnusen talon 110-vuotisjuhlissa viime kesänä sisäpiha täyttyi vieraista ja tunnelmaa kuvailtiin keskieurooppalaiseksi. Nisulan likat suunnittelevat, että heidän kahvilaansa tulee terassi ulos sisäpihalle, ja mikäli luvat antavat myöten, jokunen pöytä ja tuoli myös jalkakäytävälle Valtakadun puolelle.

Inkeri-äiti osallistuu virkkaamalla tuotteita myyntiin

Kahvilaprojekti on myös koko perhepiirin ponnistus. Sisarukset kertovat, että eri aloille kouluttautuneista lapsista on ollut paljon apua kahvilan perustamisessa. Serkuskaartista löytyy osaajaa niin remontointiin kuin viestintään.

– Emme olisi selvinneet, jos emme olisi saaneet nuorilta atk-apua, naurahtaa Vuori.

Siskosten äiti Inkeri Nisula on hänkin jo täysillä mukana. Nisula esittelee virkkuutyötä, joka on vielä joku päivä kassina myynnissä Luovuudessa.

Kai Skyttä 110-vuotiaan Kinnusen talon suojelu etenee, sillä Lappeenrannan kaupunginhallitus on hyväksynyt tontin kaavamuutoksen. Vielä tarvitaan valtuuston siunaus.

Kinnusen talon suojelu etenee

Kulttuurihistoriallisesti merkittävän Kinnusen talon suojelu etenee Lappeenrannassa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kinnusten talon tontille. Asian siunaaminen jää kaupunginvaltuustolle, joka kokoontuu seuraavan kerran elokuun lopussa.

Kaavamuutos on toisaalta enää pelkkä muodollisuus. Kinnusen talon omistaja Jaana Kinnunen sanoo, että tontilla ja rakennuksessa on jo toimittu aivan kuin talo olisikin suojeltu.

– Olemme kunnostaneet taloa yhteistyössä museoviraston ja kaupungin rakennussuunnittelun kanssa.

Jaana Kinnunen on ollut monta kertaa remonttien kanssa ihmeissään

Kaksi vuotta sitten oman mummolansa perikunnalta ostanut Jaana Kinnunen kertoo, että vanhan talon remontointi on todellinen suururakka, joka etenee pikkuhiljaa ja varojen mukaan.

– Koko ajan on remppaa menossa. Minua on rohkeaksi sanottu, kun tällaisen työn uskalsin ottaa.

Kinnunen asuu Turussa ja työskentelee perheterapeuttina. Kinnusen talon myötä hän on joutunut opiskelemaan rakennusalaa.

– Olemme alkaneet kunnostaa vanhoja ikkunoita ja olisi ihana viedä työ kerralla loppuun. Mutta työ on tosi kallista, ja koko ajan pitää miettiä, mikä on kiireellisin remonttikohde.

Ikkunoiden ohi ajoi sähköjen uusiminen.

– Sähkön pääsyöttökaapelia ei ollut vaihdettu 1920-luvun jälkeen. Nyt on sähkösuunnitelma tehty, ja pelkät suunnitelmat maksavat tuhansia.

Kahvilan tulo pisti vauhtia Kinnusen talon sähköremonttiin, sillä vanhoilla systeemeillä kapasiteetti ei olisi riittänyt kahvilan tarpeisiin.

Tänä kesänä tarkoitus on levittää remonttihommia myös sisäpihalle, jossa ainakin portaikkoa maalataan. Pihatapahtumat ovat tauolla koronan vuoksi.

– Rappukäytävä on tarkoitus kunnostaa ensi syksynä oppilaitosyhteistyönä ammattiopisto Sampon kanssa. Minä palkkaan mestarin, joka saa koulusta oppipoikia, Jaana Kinnunen kertoo.