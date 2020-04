Montenegrolainen Tijana päätti jäädä Lappeenrantaan koronasta huolimatta – Kaikki vaihto-opiskelijat eivät voi palata kotimaahansa vaikka haluaisivat

Laadukas koulutus houkutteli Tijana Raičevićin opiskelemaan Suomeen. Nyt hän ei pääse takaisin kotimaahansa, jos sitä haluaisi.

Raičević, 21, tuli tammikuussa Lappeenrantaan vaihto-opiskelemaan Montenegrosta. Hänen opintonsa LAB-ammattikorkeakoulussa kuuluvat hotelli-, ravintola- ja matkailualaan.

Kun koronavirus alkoi levitä Euroopassa ja useat maat ryhtyivät toimiin tartuntojen ehkäisemiseksi, Raičević koki tarvetta palata kotimaahan. Myös hänen kotiylipistonsa Montenegrossa suositteli sitä.

– Olin huolissani koko tilanteesta ja perheestäni Montenegrossa. Mietin myös, mitä tapahtuu, kun päätämme opintomme toukokuussa, Raičević sanoo.

Raičević kuitenkin ajatteli, että viruksen leviämisriski on korkea matkustaessa, eikä hän halunnut altistaa itseään sille. Niinpä hän päätti jäädä.

– Nyt rajat on suljettu, joten pysyn vain täällä Lappeenrannassa ja noudatan LABin ohjeita.

Kaikkien olinpaikasta ei tietoa

Noin sadasta LABin vaihto-opiskelijasta kotimaahansa on palannut neljännes. Suunnilleen puolet on jäänyt Suomeen, kun taas neljäsosan liikkumisesta ei ole tietoa.

– On myös muutamia tapauksia, että opiskelija haluaisi lähteä, mutta ei ole enää lentoja kotimaahan. Sen takia hän on jäänyt tänne jumiin, kertoo LABin ja LUTin kansainvälisten palveluiden koordinaattori Maarit Astikainen.

Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT) on vielä suurempi määrä niitä vaihto-opiskelijoita, joiden olinpaikasta ei ole varmuutta. Vaihto-opiskelijoita on ollut 126, joista peräti 94 ei ole ilmoittanut liikkeistään. Kotimaahan on palannut 23 ja Suomeen jäänyt 9 henkilöä.

– Pyrimme järjestämään, että kurssit saa suoritettua mahdollisimman hyvin, jäi opiskelija sitten Suomeen tai lähti kotimaahansa. Sitä varten on etäsuoritusmahdollisuuksia, Astikainen sanoo.

Saimaan ammattiopisto Sampoon olisi pitänyt tulla noin kymmenen ulkomaista opiskelijaa maaliskuussa, mutta he eivät ehtineet saapua ennen matkustusrajoitusten astumista voimaan. Opiskelijat olisivat tulleet suorittamaan työssäoppimisjaksoa.

LABin ja LUTin ulkomailta tulleiden tutkinto-opiskelijoiden olinpaikasta ei ole tietoa. Sammossa ei ole ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita, sillä se ei järjestä tällä hetkellä englanninkielistä koulutusta.

Mika Strandén Tijana Raičević ei osaa sanoa, milloin hän pääsee palaamaan kotimaahansa.

Olo on turvallinen Suomessa

Muutamat Tijana Raičevićin opiskelukavereista ovat palanneet kotimaihinsa.

Raičevićin mukaan takaisin lähteneet eivät halunneet pysyä Suomessa, koska olivat huolissaan nykytilanteesta ja perheistään. Muun muassa Raičevićin ranskalainen kämppäkaveri lähti. Suurin osa hänen tuttavistaan on kuitenkin jäänyt.

Raičević tuntee olonsa turvalliseksi Suomessa. Hänen mielestään tilanne täällä on vakava, mutta paniikkiin ei ole syytä.

– Ihmiset käyttäytyvät Suomessa vastuullisesti. He noudattavat turvaetäisyyksiä ja eristäytyvät, Raičević sanoo.

Raičević saa tietoa Suomen koronatilanteesta monista eri lähteistä: englanninkielisestä mediasta, viranomaisten sivuilta, LABin verkkosivuilta ja opettajilta. LAB on tiedottanut terveydenhoidon palveluista.

Raičević kertoo, että Montenegron hallitus on ottanut ennaltaehkäisevät keinot käyttöön koronavirusta vastaan.

– Toivon todella heidän hoitavan tilanteen niin pian kuin mahdollista. En usko, että siitä tulee suuri ongelma siellä. Siihen menee kuukausi tai pari.

Runsaan 600 000 asukkaan Montenegrossa on toistaiseksi kuollut yksi ihminen koronavirukseen. Vahvistettuja tautitapauksia on noin sata.

Mika Strandén Tijana Raičevićin mielestä LABin opetus on laadukasta. Kursseilla opetetaan asioita, joista on oikeasti hyötyä työelämässä.

Mitä sitten kun kurssit loppuvat?

Koska LABin ovet on suljettu koronaviruksen vuoksi, kaikki opetus järjestetään nyt netissä. Tijana Raičevićin mukaan etäopetuksessa ei ole ollut juuri ongelmia.

– Kaikki toimii hyvin samaan tapaan kuin normaalit oppitunnit. Toimimme vain ohjeiden mukaan ja teemme tehtävät ajoissa, Raičević toteaa.

Raičević kiittää LABin opettajia, jotka ovat hänen mukaansa olleet hyvin järjestelmällisiä ja kärsivällisiä opiskelijoiden kanssamme uudessa tilanteessa.

Raičevićin tulevaisuus on kuitenkin yhtä epäselvä kuin monien muidenkin tällä hetkellä.

Alun perin hänen tarkoituksensa oli olla Lappeenrannassa toukokuun alkuun saakka, jolloin kurssit loppuvat. Nyt paluuta Montenegroon ei voi suunnitella, sillä kriisin loppumisesta ei ole tietoa.

– Jos en pysty palaamaan kotiin, pyrin jotenkin jatkamaan oleskelulupaani ja majoitustani täällä. Suoritan ehkä myös kesäkursseja.

Olemista Lappeenrannassa helpottaa Raičevićin ystävä, jonka kanssa Raičević tuli yhdessä Montenegrosta opiskelemaan LABiin. He tapaavat päivittäin.

– On mukavampi olla, kun hän on mukana. On tunne, että tunnen jonkun täältä enkä ole yksin, Raičević sanoo.