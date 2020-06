Lappeenrantalaismiehelle luettiin syytteet tapon yrityksestä ja murron yhteydessä tehdystä tappouhkauksesta

Lappeenrantalaismiehelle luettiin tiistaina syytteet kahdesta vakavasta rikoksesta. Häntä syytetään muun muassa tapon yrityksestä maaliskuun lopussa Lappeenrannassa tapahtuneen puukotuksen vuoksi.

Syyttäjän mukaan mies puukotti toista miestä kylkeen leipäveitsellä. Lisäksi syyttäjän mukaan toiselle miehelle aiheutui tilanteesta muun muassa aivoverenvuoto joko päähän kohdistuneen väkivallan tai kaatumisen seurauksena.

Syyttäjä pitää tekoa tapon yrityksenä, mutta toissijaisesti törkeänä pahoinpitelynä tai vammantuottamuksena. Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 3,5 vuoden ehdotonta vankeutta.

Miehellä on aiempaa, vakavaa väkivaltarikostaustaa, sillä hänet on viimeisen kymmenen vuoden aikana tuomittu taposta ja törkeästä pahoinpitelystä. Hän on ollut vangittuna maaliskuusta asti.

Tapon yrityksen lisäksi miestä syytetään marraskuussa tapahtuneesta murrosta, jonka yhteydessä hän varasti huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä. Syyttäjä pitää tekoa törkeänä varkautena, sillä mies murtautui asuttuun asuntoon törkeällä tavalla. Miestä syytetään myös laittomasta uhkauksesta siksi, että murron yhteydessä hän olisi uhannut tappaa asunnon asukkaan.

Vaihtoehtoisena syytteenä syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta ryöstöstä. Lisäksi hänelle luettiin syyte huumausainerikoksesta ja myöhemmin helmikuussa tapahtuneesta näpistyksestä, jolloin hän anasti kaksi 12-packia olutta Imatralta. Näpistystä lukuun ottamatta mies kiisti teot esitutkinnassa.

Jälkimmäisten tekojen osalta syyttäjä vaatii miehelle 8 kuukauden vankeusrangaistusta. Lisäksi syyttäjä vaatii, että mies menettää marraskuussa alkaneen ehdonalaisen vapautensa ja että sen jäännösrangaistuksesta pannaan täytäntöön vähintään 180 päivää.