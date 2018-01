Savitaipale etsii uutta suuntaa elinkeinotoimelle — Uutta elinkeinoasiamiestä ei palkata, vaan elinkeinotyöryhmä luo linjat ja hoitaa suhteet Elinkeinoasiamiehen virka jää täyttämättä säästösyistä. Tilalle on kehitetty verkostomaisempi ratkaisu. Anne Kokkonen Savitaipaleen yritystalo valmistui viime keväänä. Valtaosaan työtiloista on löytänyt vuokralainen.

Elinkeinopolitiikan suunta muuttuu taas Savitaipaleella. Seudullisen elinkeinoyhtiö Wirman tuottamaa pettymystä paikannut oma elinkeinoasiamies jäi tällä erää muutaman vuoden mittaiseksi välivaiheeksi.

Savitaipaleen ja Lemin kunnat harkitsivat yhteisen elinkeinoasiamiehen palkkaamista, mutta Lemi luopui suunnitelmasta. Savitaipaleella aihepiiriin liittyvät kysymykset siirtyvät uuden elinkeinoryhmän valmisteltaviksi.

Hokkuspokkus-temppuja ei ole luvassa.

— Jos taloudelliset resurssit olisivat sen sallineet, elinkeinoasiamiehen virka olisi mahdollisesti täytetty. Pyrimme nyt hoitamaan elinkeinoasiat kustannustehokkaammin ja verkostomaisemmin, Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen toteaa.

Kuusi miestä miettii yritysasioita

Joulukuussa perustetun elinkeinoryhmän tulee tehdä uusia aloitteita paikallisen elinkeinoelämän kehittämiseksi, edistää uusien yritysten hankintaa, rakentaa ja ylläpitää yritysverkkoja sekä kehittää kuntamarkkinointia. Ryhmä alkaa myös laatia kunnalle uutta elinkeinojen kehittämisohjelmaa.

Elinkeinoasioista vastaavan kunnanjohtajan lisäksi ryhmään kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Hölsä (kesk.), yrittäjä ja kunnanvaltuutettu Jyrki Keränen (sd.), Savitaipaleen yrittäjien puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu Pekka Ässämäki (kesk.) sekä yrittäjät Vesa Lapatto ja Teemu Virtanen. Virkamiehet ja elinkeinoelämän asiantuntijat osallistuvat ryhmän kokouksiin tapauskohtaisesti.

— Hokkuspokkus-temppuja ei ole luvassa, mutta jos mitään ei tehdä, ei varmasti mitään synnykään, Ässämäki arvioi.

Yritystalossa viisi tilaa vapaana

Viime keväänä valmistunut yritystalo on osoitus kunnan aiempaa aktiivisemmasta elinkeinopolitiikasta. Tähän mennessä vuokralainen on löytynyt 13:een työtilaan; neljä huonetta ja myymälätila ovat vielä vapaina.

Kimmo Kainulaisen mielestä yritystaloon kaivattaisiin tutkijoita, kehittäjiä ja start up -yrityksiä normaalin yritystoiminnan rinnalle. Parhaimmillaan talo voisi toimia uusien tuotteiden ja palvelujen kehitysalustana.

Yritystalo täyttyisi pienellä panostuksella

Savitaipalelaiselle Eeva Nikkilälle jäi hyviä muistoja kunnan elinkeinoasiamiehestä. Hän sai paljon tukea ja neuvoja kunnan suunnalta yrityksensä perustamisvaiheessa.

Elinkeinoasiamies antoi Nikkilälle vinkin myös yritystalon työtiloista. Nikkilä vuokrasi työhuoneen ja on ollut tyytyväinen.

— Meillä on tosi hyvät yhteiset tilat käytössä, ja yhteisöllisyys on vahvaa. Konkreettisia ideoita ja toimeksiantoja on tullut oman talon sisältä.

Erilaisia IT-alan palveluja tarjoava Nikkilä kannattaa päätoimisen elinkeinoasiamiehen palkkaamista. Näkyvä ja aktiivinen työ tuottaa eniten tuloksia.

— Jos vähän enemmän panostettaisiin, yritystalon tilat olisivat täynnä.