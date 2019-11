Kellarissa kokoontuva pelikerho puhalsi lappeenrantalaisten lautapeliharrastajien yhteisöön uutta eloa — "Pelaaminen meinasi kuolla kasaan"

Pelikellarissa käy aktiivisesti kymmenestä viiteentoista, 15—80-vuotiasta lautapelifania. Klassikkopeli Carcassonne on kerhon kestosuosikkeja, mutta myös valtaväestölle vieraampia miniatyyripelejä pelataan intohimoisesti.

Lappeenrannan pääkirjaston kellarikerroksessa, Pelikellarissa, tulee nostalginen olo. Pöydällä on vuosituhannen alussa kehitetty klassikkolautapeli Carcassonne. Tilassa yksikään ei malta räplätä älypuhelimia.



Pelikellari on kerran kuukaudessa kokoontuva lautapeli-, korttipeli- ja miniatyyripelien harrastajien kerho. Ohjaaja Valtteri Väkeväisen mukaan säännölliset kokoontumiset ovat lisänneet lappeenrantalaisten lautapeliharrastajien yhteisöllisyyttä.

— Lappeenrannassa oli aiemmin Fantasiapelit-peliliike, joka myös järjesti alueella kaikkea peleihin liittyvää toimintaa. Kun Fantasiapelit lopetti, pelaaminen meinasi kuolla kasaan. Pelikellarin myötä pelaajilla on taas kokoontumispaikka. Kaikki kynnelle kykenevät käyvät täällä, Väkeväinen kertoo.

Miniatyyripelejä pelataan pienillä figuureilla

Jenni Hirvinen Juuso Kälviäinen (vasemmalla) muistaa lapsuuden peleistään Afrikan tähden, Kimblen ja Monopolyn. Miniatyyriautopeli Gaslands on hänen viime aikojen suosikkejaan. Miniatyyrisotapeli Warhammer 40k (kuvassa) on kehitelty 1980-luvulla.

Valtaväestölle tuttujen lautapelien lisäksi Pelikellarissa harrastetaan miniatyyripelejä. Ne ovat usein strategisia sotapelejä, joiden hahmot ovat pieniä figuureja, joita pelaajat rakentavat ja maalaavat itse. Usein miniatyyripeleissä esitetään taistelutilanne tietyllä aikakaudella. Miniatyyrisotapelit ovat erityisen suosittuja Isossa-Britanniassa.

— Britille ja suomalaiselle tulee ihan eri ajatuksia, kun puhutaan sotapelistä. Suomalaiselle sotapeleihin liittyy yleensä tietokone. Britti taas ajattelee, että sotapeli tarkoittaa sitä, että kaksi vanhempaa herrasmiestä liikuttelee tinasotilaita pöydällä, mittaa matkoja ja kiistelee sivistyneesti siitä, mitä sääntö sanoo tästä manööveristä, kertoo miniatyyripelejä harrastava Juuso Kälviäinen.



Kälviäisen suosikkipeli on post-apokalyptiseen eli sivilisaation tuhoutumisen jälkeiseen maailmaan sijoittuva miniatyyriautopeli Gaslands. Siinä ajetaan pitkin huonokuntoisia teitä pienillä Matchbox- ja Hot Wheels -leluautoilla. Autojen rakentaminen ja tuunaaminen on tärkeä osa peliä.

Jenni Hirvinen Juuso Kälviäinen teki kuvassa näkyvän, Hulluksi sakottajaksi nimetyn auton itse.

Lautapelit eivät ole pelkkää nostalgiaa

Jenni Hirvinen Miniatyyriautopeli Gaslandsissa ajetaan pienillä Matchbox- ja Hot Wheels -leluautoilla.

Pelikellarissa käy aktiivisesti kymmenestä viiteentoista, 15—80-vuotiasta pelaajaa.

Koska kellarissa on useampi pöytä, pelaajat voivat puuhastella joka pöydällä eri pelien parissa. Väkeväisen mukaan suosituimpia pelejä ovat olleet kaupunginrakennuspeli Carcassonne, western-korttipeli Bang ja Lappeenrannassa tehty gladiaattorilautapeli Arena.

— Tänne voi myös tuoda oman rakkaan lapsuuden pelinsä, vaikka Afrikan tähden, ja huudella, että tulkaahan pelaamaan.



Pelaajat iloitsevat siitä, että virtuaalipelit eivät ole syrjäyttäneet perinteistä pelaamista. Lautapelit eivät ole pelkkää nostalgiaa, sillä uusia pelejä julkaistaan jatkuvasti.

— Himopelaajat hankkivat uusimmat pelit heti ja pelaavat niitä englanniksi ennen kuin niitä ehditään suomentaakaan, Väkeväinen sanoo.

Pelikellari kokoontuu Lappeenrannan pääkirjaston Tarinasalissa pääasiassa tiistai-iltaisin. Seuraavat kokoontumiset ovat la 9.11. klo 11—15 sekä ti 12.11. ja 10.12. klo 16—20. Nyt vietetään valtakunnallista peliviikkoa, ja 9.11. kokoontumisessa voi tutustua pelaamisen maailmaan monipuolisesti. Pelikellarin suositusikäraja on yli 12 vuotta, koska siellä pelataan pääasiassa aikuisten lautapelejä. Nuoremmat kuitenkin voivat osallistua vanhemman kanssa.