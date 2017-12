Sammonlahdessa puretaan kaupungin vuokratalo ensi vuonna, mutta tilalle rakennetaan uusi Liesharjunkatu 6:a ei peruskorjata, koska se maksaisi lähes yhtä paljon kuin uuden rakentaminen. Asukkaille on luvattu järjestää korvaava asunto purkamisen ja rakentamisen ajaksi. Marleena Liikkanen Liesharjunkatu 6 on rakennettu vuonna 1985, ja se on ollut koko ajan vuokratalona. Sen kunto ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia, ja peruskorjaus tulisi lähes yhtä kalliiksi kuin uuden rakentaminen, joten Lappeenrannan asuntopalvelut on hakenut lupaa sen purkamiseen ja korkotukilainaa uuden rakentamiseen.

Nykyinen talo on tarkoitus purkaa ensi vuoden puolella, minkä jälkeen välittömästi aletaan rakentaa uutta. Purkamisen ajankohtaan vaikuttaa muun muassa se, että talon siipirakennuksessa sijainnut päiväkoti toimii ensi kesäkuun puoliväliin saakka sisäilmaongelmista kärsineen Skinnarilan koulun väistötiloina.



— Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nykyinen linja suosii peruskorjaamisen sijaan purkamista ja kokonaan uusien talojen rakentamista. Uutta rakentamalla saamme tarjolle enemmän pieniä asuntoja, joiden kysyntä on viime vuosina kasvanut esimerkiksi kolmioiden kustannuksella, kertoo Lappeenrannan asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä.

Päiväkotiin ei ole löytynyt pitkäaikaista vuokralaista

Purkulupa on mahdollista saada, jos rakennuksen kunto on huono ja perusparantaminen nostaisi huomattavasti asuntojen vuokratasoa. Lopullisen luvan purkamiseen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) samoin kuin korkotukilainan uuden talon rakentamista varten.

Asuntopalvelu perustelee purkuhakemustaan vuokratalon täydellisen peruskorjauksen kustannuksilla, jotka nousisivat yli 2 000 euroa neliömetriltä, eli lähelle uudisrakentamisen kustannustasoa. Peruskorjausta Liesharjunkadun talossa vaatisivat niin koko talotekniikka, julkisivut, ikkunat, ovet kuin vesikattokin.



— Yksi peruste purkamiselle on myös päiväkodilta tyhjiksi jääneet tilat. Niihin ei ole löytynyt pitkäaikaista vuokralaista, ja ne on joka tapauksessa purettava, Mäkelä sanoo.

Uuteen tulee enemmän ja pienempiä asuntoja

Uuteen taloon ei enää rakenneta päiväkotitilaa, vaan pelkästään asuntoja. Yhteensä niitä on 55, mikä on 16 asuntoa enemmän kuin nykyisessä vuokratalossa. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja neliöitä, ja niiden keskipinta-ala on 48,5 neliötä.

— Isot asunnot menevät huonosti vuokralle, koska ihmiset eivät ymmärrettävästi halua maksaa vuokraa hukkaneliöistä, Mäkelä sanoo.

Kerrostalon alustava kustannusarvio on 7,1 miljoonaa euroa, josta ARAlta haettavan korkotukilainan osuus on 6,4 miljoonaa euroa.

Toinen kokonaan purettava kaupungin vuokratalo

Liesharjunkatu on Lappeenrannan asuntopalvelun toinen kokonaan purettava kohde. Ensimmäinen sijaitsi Lappeenrannan keskustassa Toivonkadulla, jonka lopputulokseen Mäkelän mukaan kaikki olivat tyytyväisiä.



Asukkaiden kannalta Mäkelän mukaan ei ole merkitystä, peruskorjataanko vai rakennetaanko uusi, koska myös peruskorjaukset ovat nykyisin niin isoja, että vuokralaisille etsitään sen ajaksi korvaava asunto.



— Meillä on koko ajan tyhjillään asuntoja, joista voimme tarjota purkamisen ja rakentamisen ajaksi asuntoja, minkä lakikin jo määrää, Mäkelä sanoo.

Jokainen rakennuksen kohdalla harkitaan Mäkelän mukaan erikseen, peruskorjataanko se vai rakennetaanko uusi.

— Vaikka tämä on nyt toinen purettava, niin varsinaista linjaa meillä ei ole. Jokainen mietitään erikseen.



Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta puolsi keskiviikon kokouksessaan sekä purkuhakemusta että uuden talon lainahakemusta.

Varallisuusrajat

Valtion tukemien vuokra-asuntojen varallisuusrajat ovat Lappeenrannassa ensi vuoden alusta:

Henkilömäärä 1, varallisuus 28 000 euroa

Henkilöitä 2, varallisuus 49 000

Henkilöitä 3, 4 tai 5, varallisuus 60 000