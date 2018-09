Maailmanennätyslinnan rakentamisen estäneet tekniset ongelmat on saatu ratkaistua. Hiekkalinnan veistäminen aloitetaan toukokuun 2019 puolivälissä.

Lappeenrannan sataman kesäkausi on ohi, ja Linnoitusniemen kärjestä hiekkalinna on lanattu maan tasalle. Veistotyöstä vastaavan Kimmo Frostin ajatukset ovat kuitenkin jo ensi kesässä ja etenkin toukokuussa 2019, kun satamaan aletaan rakentaa maailman korkeinta, 18 metrin korkuista, hiekkalinnaa.

— Maailmanennätystä päästään nyt yrittämään. Linnan teemana on matematiikka, ja linnassa tulevat näkymään muun muassa tiedemiehet, yhtälöt ja kultainen leikkaus, matematiikka taiteessa. Nämä teemat pyörivät päässäni koko ajan, ja näen tornin jo leijuvan silmieni edessä, Frosti kertoo puhkuen intoa.





Tutkin hiekkanäytteitä tällä viikolla. -Kimmo Frosti

Maailman korkeimman hiekkalinnan rakentamista oli alun perin määrä yrittää jo tänä vuonna, mutta suunnitelmat kariutuivat keväällä viime hetkellä teknisiin ongelmiin. Ongelmiin on keksitty ratkaisut, ja esimerkiksi maaperän sortuminen painavan ennätyslinnan alla ei enää ole huolena.

— Maaperä saadaan vahvistettua, eli maaperän pitäisi kestää linnan paino. Maaperän vahvistuksen tekee siihen erikoistunut yritys, Frosti kertoo.

Ennätyslinna mahtuu vanhalle alueelle juuri ja juuri

Maailmanennätyslinna rakennetaan hiekkalinnan vanhaan tuttuun paikkaan Lappeenrannan satamaan Linnoitusniemen kärkeen.

— Pohja-alue on suunnilleen saman kokoinen kuin tänä kesänä, sillä parempaakaan paikkaa ei ole keksitty. Linna mahtuu alueelle juuri ja juuri.



Lappeenrannan kesän 2018 hiekkalinna oli Suomen korkein, jonka kahdella eri muotoisella tornilla voitiin testata erilaisten hiekkamateriaalien käyttöä linnan eri kohdissa sekä sitä, kuinka moni veistäjä pystyy työskentelemään samaan aikaan ja miten paljon turvavarusteita tarvitaan.



Vuoden 2019 hiekkalinnaa tulee rakentamaan korkeintaan 30 veistäjää, ja heitä tulee ainakin Venäjältä ja Latviasta. Tänä vuonna veistäjiä oli 21.





Linnan veistämistä pääsee taas seuraamaan

Hiekkalinnan veistäminen aloitetaan toukokuun 2019 puolivälissä. Linnan pitäisi olla valmis heinäkuun alkupuolella.

— Harjoittelimme tänä kesänä sitä, että avasimme alueen yleisölle jo, kun linna oli vielä kesken. Ihmiset tykkäsivät siitä, että pääsivät seuraamaan linnan veistoa. Ensi vuonna on sama homma, mutta ihan yhtä lähelle ei pääse.



Frosti kertoo, että joitakin maan pinnassa työskenteleviä veistäjiä yleisön kysely häiritsi hieman. Paikalla olleessa kyltissä veistäjille pyydettiinkin työrauhaa.

— Veistäjät pääsivät kyllä hyvin piiloutumaan laittamalla musiikit korviin, Frosti kertoo nauraen.

Vielä suunnittelun alla on muun muassa se, mistä maailmanennätyslinnaan tarvittava hiekka tulee.

— Tutkin hiekkanäytteitä tällä viikolla. Hiekan pitää olla tosi hienojakoista, ja siinä pitää olla jauhemaista savea ja hiesua joukossa, Frosti sanoo.

Suunnitelmat tulevat uniin

Maailmanennätyslinna pyörii Kimmo Frostin mielessä päivin ja öin.

— Minulla on vahva kolmiulotteinen suunnittelukyky, ja kyllä linnan suunnitelmia näkyy unissakin. Olen erittäin innostunut ja hyvinkin valmis, koska suunnitelmat tehtiin jo kerran tätä vuotta varten. Luulen, etten uskalla mennä ylimpään torniin kiipeämällä. Linnasta tulee kuitenkin kuusikerroksisen kerrostalon korkuinen, Frosti kertoo.



Maailman korkeimman hiekkalinnan titteli on ainakin ensi kesään asti Saksan Duisburgissa sijaitsevalla 16,68 metriä korkealla hiekkalinnalla. Se rakennettiin vuonna 2017.