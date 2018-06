Satoja talouksia ilman sähköjä Lappeenrannan seudulla, kova tuuli jatkuu koko päivän ja vikoja voi ilmaantua lisää

Kova puuskittainen tuuli on aiheuttanut viime yön ja aamun aikana lukuisia sähkökatkoja ympäri Etelä-Karjalaa.

Esimerkiksi Savitaipaleella oli aamuseitsemän jälkeen noin 350 taloutta ilman sähköjä. Lappeenrannassa Joutsenon alueelta sähköt on poikki yli 300 taloudesta.

Lappeenrannan Energia korjaa häiriötä ja tilanne vaihtelee eri puolilla maakuntaa.

Kovaa tuulta on luvassa koko päiväksi, joten sähkövikoja ilmenee todennäköisesti jatkossakin.