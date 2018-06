Maanantai-iltana kaupunginjohtajan tuolille soviteltava Roslakka on tehnyt töitä Imatran kaupungin asioiden parissa liki 30 vuoden ajan. Roslakka ei ole tarjolla ylimpään virkaan ensimmäistä kertaa.

Imatra saa Kai Roslakasta, 60, kaupunginjohtajan, joka on tehnyt koko työuransa julkishallinnon puolella. Imatran kaupungin palveluksessa perusimatralainen Roslakka on toiminut 17 vuotta, mutta Imatran kaupungin asioita hän on käsitellyt lähes 30 vuotta.