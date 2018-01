Lappeenrannan teknillinen yliopisto suorastaan houkuttelee lukioita Skinnarilaan, rehtori lupailee vetoapua "Suomen kovimmaksi lukioksi" — Katso viisi pointtia, miksi lukion pitäisi olla Skinnarilassa Rehtori Juha-Matti Saksa ottaisi lukion vastaan vaikka jo ensi viikolla. "Se on upea ajatus." Rehtori Juha-Matti Saksa otti vastaan Skinnarilan koulun kolmasluokkalaiset yliopiston tiloihin. Lukiolaiset olisivat jos mahdollista vieläkin tervetulleempia.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) suorastaan houkuttelee lukiota Skinnarilaan.

— Se on upea ajatus. Otamme lukion vastaan vaikka jo ensi viikolla. Lukiolaisille se olisi huikea homma, sanoo rehtori Juha-Matti Saksa.

Ajatus satelliittiopetuksesta on hanurista. On oltava osa yhteisöä ja oltava läsnä. Juha-Matti Saksa

LUT ei odota lukiosta taloudellista hyötyä, vaan Saksan sanoin ”pöhinää”.

— Tänne voisi tehdä Suomen kovimman lukion. Me haemme toiminnallista etua, emme rahaa. Meille riittävät lukiolaiset, jotka ehkä kiinnostuvat tästä alasta.

Saksan mielestä lukion on oltava fyysisesti yliopistolla.

— Ajatus satelliittiopetuksesta on hanurista. On oltava osa yhteisöä ja oltava läsnä.





Viisi pointtia, miksi lukiokoulutusta pitäisi olla Skinnarilassa

Saksa luettelee viisi syytä, joiden perusteella luonnontieteisiin painottuva lukio sopisi Skinnarilaan.

1. Lukiolaiset voisivat käyttää yliopiston miljoonien eurojen opetuslaboratorioita. Niiden tuntihinta on halpa. On myös muita erityistiloja, vaikka Hyneman-center. Opiskelijat saisivat sellaista, mitä ei saa missään muualla.



2. Lukiolainen voisi suorittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseja, esimerkiksi kieliä, matematiikkaa ja liiketaloustiedettä. Se valmistaisi lukiolaisia jatko-opintoihin. Opiskelija saisi ihan käsittämättömän edun verrattuna muihin.



3. Maailma kansainvälistyy. Kun opiskelet kansainvälisessä yhteisössä, et voi olla kansainvälistymättä. Meillä on 70 kansallisuutta kampuksella.



4. Lukion opettajat ja henkilökunta voivat kehittyä ammatillisesti ja täydennyskouluttautua meillä. Meillä on liuta tutkijoita ja opettajia. Eli lukion opettajillekin tämä on mahdollisuus.



5. Jenkeissä tätä on tehty jo vuosikymmeniä. Aalto-yliopisto näyttää mallia jo Suomessa. Mekin pystyisimme siihen. | Anne Kotiharju