Kolme Karjalan radan tasoristeystä ollaan poistamassa Parikkalassa. Kaikki kolme tasoristeystä vaihtuvat korvaavaan tieyhteyteen vuonna 2021.

Tasoristeysten varustelutaso ei ole ennestäänkään huono, sillä jokaisessa on tällä hetkellä puomillinen varolaite. Tiedot käyvät ilmi Väyläviraston tasoristeyspalveusta.

Karjalan radan poistettavat tasoristeykset ovat Lahdenkylä, Huopatehdas ja Rautlahti.

Savonlinnan radan poistot jo pitkällä

Savonlinnan ja Parikkalan välisellä junaradalla ollaan sulkemassa Myllysulun ja Saukkosen tasoristeyksiä. Ne vaihtuvat korvaavaan tieyhteyteen.

Viime ja tämän vuoden aikana Parikkalassa on tehty sama kahdeksalle tasoristeykselle, tämän ja ensi vuoden ohjelmassa on vielä kaksi ja yhteen on suunniteltu laitettavaksi turvalaitteet.

Kustannusarvion mukaan tasoristeyksen korvaaminen muulla tieyhteydellä maksaa joitakin tuhansia euroja kohteelta. Turvalaitteille kertyy hintaa satojatuhansia euroja.

Parikkalassa jo suljetut tasoristeykset ovat Rajasuo 1 ja 2, Multamäki 2, Inkinen, Pesonen 1 ja 2, Sinkonen ja Aatu, ensi vuonna on tarkoitus sulkea Otrakas ja Sarikko. Turvalaitteet on tänä vuonna suunniteltu asennettavaksi Kososen tasoristeykseen.

Yhä 2000 turvatonta tasoristeystä

2018 alkaneen kolmivuotisen tasoristeysohjelman aikana rataverkolta poistuu 177 tasoristeystä ja 129:n turvallisuutta parannetaan uuden tekniikan avulla. Eniten tehdään Lahden ja Heinolan sekä Tampereen ja Porin välisillä rataosilla, missä investoinnit ovat kymmeniä miljoonia euroja.

Ohjelman jälkeen Suomen rataverkolle jää 2 550 tasoristeystä. Näistä noin 2 000 jää edelleen ilman turvalaitteita.

Tasoristeysten vähentäminen ja niiden tekniikan uusiminen parantavat turvallisuutta ja vähentävät onnettomuuksia, mutta mikään ei korvaa risteyksen ylittäjän valppautta. Väylävirasto muistuttaa tiedotteessa, että etuajo-oikeus on junalla ja vastuu turvallisuudesta radan ylittäjällä.

Lappeenrannan seudulla tasoristeystilanne on siitä hyvä, että pääradalta tasoristeykset on jo pitkälti poistettu. Viime vuonna Pulsan lähistöllä poistettiin Virkistysmajan tasoristeys Jurvalan ja Vainikkalan väliseltä rataosuudelta.

Lappeenrannassa valtaosa jäljellä olevista tasoristeyksistä sijaitsee Mustolan ja Metsä-Saimaan teollisuusradoilla.