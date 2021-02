Ilmaisia asuntoja aiotaan tarjota uusille lukiolaisille tietyin edellytyksin ensi syksystä alkaen. Tärkein tavoite on pitää lukio Rautjärvellä myös jatkossa.

Rautjärven kunta aikoo ryhtyä tarjoamaan ilmaisia asuntoja tietyin edellytyksin lukion aloittaville uusille opiskelijoille.

Taustalla on halu lisätä Rautjärven lukion vetovoimaa.

– Me haluamme uusia opiskelijoita lukioon ja meillä on olemassa tyhjiä asuntoja. Nämä asiat yhdistämällä syntyi ajatus ilmaisen asumisen tarjoamisesta uusille lukiolaisille, Rautjärven kunnan hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen taustoittaa.

Ilmaisten asuntojen tarjoaminen ollaan aloittamassa tulevana syksynä. Tieto uudesta käytännöstä halutaan saada lukiopaikkoja hakeville jo yhteishaun aikana, jotta he voivat ottaa asian huomioon valinnoissaan.

Rautjärven kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan.

– Tavoitteena on tästä eteenpäin saada vähintään 10 opiskelijaa per luokka-aste Rautjärven lukioon. Se on myös taloudellisesti kannattavan toiminnan raja.

Syksyllä 2020 uusia opiskelijoita aloitti Rautjärven lukiossa vain kolme.

– Se vähän säikäytti, että tässä voi olla tulevaisuuden kuva opiskelijamääristä. Koskaan aiemmin uusia lukiolaisia ei ole ollut näin vähän, mutta nyt lukioon hakevien mielenkiinto suuntautui muualle. Aiemmin hakijoita on ollut riittävä määrä.

Silva Laakso Tavoitteena on saada Rautjärven lukioon tästä eteenpäin vähintään 10 opiskelijaa per luokka-aste. Arkistokuva.

Huonojen liikenneyhteyksien ei haluta olevan este Rautjärven lukion valinnalle

Nevalainen painottaa, että Rautjärvellä halutaan säilyttää toisen asteen koulutus.

– Meillä on tarjolla laadukasta lukio-opetusta pienissä ryhmissä. Oppimismahdollisuudet ovat siis hyvät. Vapaa-ajallekin riittää tekemistä hyvien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien muodossa. Emme halua, että ainakaan toimimattomat liikenneyhteydet muodostavat esteen Rautjärven lukiossa opiskelulle.

Kuten todettu, ilmaisten asuntojen tarjoaminen ollaan aloittamassa tietyin edellytyksin.

Tämä tarkoittaa sitä, että ilmaista asuntoa tarjotaan toiselta paikkakunnalta saapuville opiskelijoille tai niille rautjärveläisille opiskelijoille, joiden koulumatkaa ei voida järjestää olemassa olevilla liikennöivillä kuljetuksilla, ja matkaa on yli seitsemän kilometriä.

Ilmaisia asuntoja tarjotaan myös ulkomailta tuleville lukio-opiskelijoille.

Virpi Nevalainen tietää, että joissakin kunnissa lukiolaisten asumista on toteutettu asuntolatyyppisesti.

– Meillä ei ole tällaista tulossa, vaan lukiolaisten asuminen on tavallista vuokra-asumista. Mitään iltavalvontaa tai vastaavaa ei siis ole.

Piia Kaskinen Hiitolanjoki on yksi mahdollinen aihepiiri Rautjärven lukion mahdollisille teemakursseille. Arkistokuva.

Erikoislukion status kiinnostaa, mutta pikaratkaisuksi siitä ei ole

Rautjärven lukion vetovoiman lisäämiseksi keskusteluissa on ollut myös erikoislukion status tai teemapainotteisten kurssien tarjoaminen esimerkiksi luonto- ja retkeilymatkailuteemalla.

Erikoislukion aihepiiri voisi Nevalaisen mukaan olla samaa kuin teemakursseilla.

Erikoislukion statuksen saaminen on kuitenkin paitsi epävarmaa, myös aikaa vievää.

– Tämän vuoksi on mietittävä myös muita keinoja, joilla lisätään Rautjärven lukion vetovoimaa. Ilmaiset asunnot ovat yksi keino, ja tällä toimenpiteellä tuloksia on mahdollista saada nopeammin.