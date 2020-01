Virukset: Koronavirusta epäillään vain, jos potilas on käynyt Kiinan Wuhanissa tai ollut läheisessä tekemisissä potilaaseen, jolla on todettu Wuhanin koronavirus. Influenssaa ja RS-virusta tähän mennessä vähän.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on varauduttu hyvin uudenlaiseen koronavirukseen sairastuneiden tunnistamiseen ja hoitamiseen.

– Täällä Eksotessa me varaudumme siihen, että tänne mahdollisesti tulee yksittäisiä Wuhan-koronavirusepäilytapauksia. Niissä on tärkeää, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut tapausmääritelmän, jonka perusteella tiedetään, ketä epäillään ja toisaalta, ketä ei epäillä, Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen sanoo.

THL:n määritelmässä puhutaan tällä hetkellä kuumeisesta hengitystieinfektiosta henkilöllä, joka on oleskellut Kiinan Wuhanin alueelle kahden viikon sisällä tai ollut läheisessä kontaktissa henkilöön, jolla on ollut varmistettu Wuhan-koronavirusinfektio.

– Olemme varustautuneet tunnistamaan näitä yksittäisiä, mahdollisia Wuhan-koronavirustapauksia ja diagnosoimaan nämä tapaukset. Mikäli Wuhan-koronavirus löytyisi, seuraisi potilaan hoidon lisäksi tartunnanjäljitystyö.

Työ suoritettaisiin tiiviissä yhteistyössä THL:n kanssa.

Kiinan Wuhanissa on todettu keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus. THL:n mukaan tartuntoja on todettu yli 800 ja tautiin on kuollut tähän mennessä 25 ihmistä.

Suomessa ei ole todettu Wuhanin koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia.

THL kertoi perjantaina, että nyt selvitetään, ovatko matkailijat sairastuneet Ivalossa Wuhan-koronavirukseen.

Helsingin Sanomien mukaan kaksi Kiinan Wuhanista kotoisin olevaa matkailijaa on hakeutunut terveyskeskukseen hoitoon influenssaoireiden vuoksi.

Itse en muista semmoista tammi-helmikuun vaihdetta, että influenssapotilaita olisi ollut näin vähän keskussairaalassa hoidossa. Mutta tilanne voi muuttua. — Pekka Suomalainen

Näytteet otettaisiin keskussairaalassa ja lähetettäisiin Helsinkiin

Jos epäilty koronaviruspotilas ottaisi yhteyttä Eksoten tai yksityisen terveydenhuollon pisteisiin, hänestä otettaisiin mikrobiologiset näytteet keskussairaalan päivystyksen poliklinikalla. Näytteet lähetetään Helsinkiin tutkittavaksi.

Suomalaisen mukaan mikrobiologiset tekniikat ovat kehittyneet huimasti viime vuosina ja Suomessakin koronavirusdiagnostiikka on jo toiminnassa.

– Päivystysalueella on tällainen ilmavarotoimihuone, jossa potilas voi olla alipaineistetussa huoneessa, jossa toimenpiteet voidaan tehdä, Suomalainen kertoo.

Alipaineistetussa huoneesta ilma pystytään poistamaan suoraan ulkoilmaan, eikä aiheuta vaaraa. Henkilökunta on koulutettu vastaanottamaan ja hoitamaan tämän kaltaisia potilaita.

– Sen jälkeen on päätettävä, onko potilaan sairaus sellainen, että hänen tulee odottaa vastauksia sairaalassa vai odottaako tällainen henkilö tuloksia omassa kodissaan karanteeniolosuhteissa.

Influenssatapauksia ollut 10–15 tapausta viikossa

Tällä hetkellä meneillään on hengitystieviruskausi. Suomalaisen mukaan influenssa- ja RS-viruskausi on toistaiseksi ollut Etelä-Karjalassa melko lievä.

– Itse en muista semmoista tammi-helmikuun vaihdetta, että influenssapotilaita olisi ollut näin vähän keskussairaalassa hoidossa. Mutta tilanne voi muuttua.

Eksoten alueella varmennettuja influenssatapauksia on ollut 10–15 tapausta viikoittain.