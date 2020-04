Kadonnut on voinut käpertyä pieneen tilaan vaikka peitteiden alle, sanoo rikoskomisario Petri Korpisammal.

Poliisi etsi maaliskuussa kadonnutta imatralaisnaista viimeksi pääsiäissunnuntaina 12. huhtikuuta. Silloin etsintöjä tehtiin poliisikoiran voimin. Ne eivät tuottaneet tulosta.

– Kadonnutta etsittiin viimeistä havaintopaikkaa lähellä olevien purojen ja jokivarsien varrelta, kertoo rikoskomisario Petri Korpisammal.

Poliisi kehotti noin kuukausi sitten Imatrankosken, Saareksiinmäen, Korvenkylän, Rauhan, Tiuruniemen, Aholan, Jänhiälän ja Meltolan alueiden asukkaita tutkimaan latojaan, varastojaan sekä pihapiiriensä ulkorakennuksia naisen löytämiseksi.

Korpisammal uusi maanantaina poliisin kehotuksen.

– Toivomus on, että asukkaat kävisivät vielä tarkistamassa ulkorakennuksiaan. Yksi mahdollisuus on, että kadonnut on hakenut suojaa ja käpertynyt pieneen tilaan vaikkapa peitteiden alle, Korpisammal toteaa.

Naista on viikkojen kuluessa etsitty niin droneilla, lentokoneella kuin maastoetsinnöin.

– Nyt odotamme.

Viimeinen havainto Saareksiinmäeltä

Viimeinen havainto noin 90-vuotiaasta naisesta tehtiin maanantaina 16. maaliskuuta kello 14.15 aikaan Saareksiinmäellä.

Hieman aiemmin, kello 14 aikaan hän asioi Lappeentien K-marketissa. Nainen asui Korvenkannassa.

Kadonnut nainen on noin 150 senttimetriä pitkä ja hoikka. Yllään hänellä oli punainen talvitakki, mustat housut, mustat kengät, silmälasit, sekä mukana musta kauppakassi.

Yleisön vihjeet ovat kadonnutta jäljittäessä poliisin mukaan tärkeässä asemassa. Mahdolliset havainnot kadonneesta voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskukseen p. 050 447 9574 tai suoraan hätäkeskukseen 112.