Galleria Kaakaopavun kesän viimeisessä näyttelyssä juhlitaan kuvataidekoulun 40-vuotista taivalta ja ennen kaikkea opinahjon entisiä koululaisia. Näyttely avautuu keskiviikkona 22. päivä heinäkuuta.

Meistä tuli, kävimme kuvataidekoulua -näyttely kokoaa yhteen koulun kasvatteja aina 1980-luvulta 2000-luvulle. Esillä on töitä kolmeltatoista visuaalisen alan ammattilaiselta.

– Syksyllä juhlimme koulua, mutta nyt taiteilijat pääsevät esiin. Näyttelyn tarkoituksena on havainnollistaa mihin taideharrastus voi johtaa, rehtori Hanne Ronkanen kertoo.

Mitä heistä tuli?

Juhlanäyttelyyn taiteilijoita haettiin sekä sähköpostikyselyin että laittamalla sosiaaliseen mediaan etsintäkuulutus entisistä oppilaista. Ronkasen mukaan melkein kaikki, jotka yhteydenottopyyntöön vastasivat, ovat mukana.

– Kokoonsaatu näyttely kuvastaa kuvataidekoulun merkitystä ja havainnollistaa, miten se voi vaikuttaa ammatinvalintaan ja elinikäiseen taidesuhteeseen.

Näyttelyyn tuotujen töiden lisäksi taiteilijat ovat kirjoittaneet näytille muistojaan kouluajoiltaan.

Etelä-Saimaa kysyi tatuointitaitelija Tua Musakalta, nukketeatteritaiteilija Lee Lahikaiselta ja korutaiteilija Jenni Sakuralta mitä heille kuuluu nyt.

Anu Kiljunen Tua Musakka elättää itsensä tekemällä tatuointeja. Hän on asunut pitkään Helsingissä, mutta kokee itsensä edelleen henkisesti karjalaiseksi ja haaveilee, että joku perustaisi pääkaupunkiin vetyjä myyvän kojun.

Tua Musaka, syntynyt Lappeenrannassa 1990

Milloin kävit kuvataidekoulua?

– Kävin kuviskoulua ala- ja yläasteikäisenä, 2000-luvun vaihteessa. 2006 oli viimeinen vuoteni, koska muutin kaupungista pois. Kokeilin eri ryhmiä, muun muassa keramiikkaa ja valokuvausta.

Millaisia muistoja sinulla on kuvataidekoulun ajoilta?

– Kuviskoulu oli ympäristö, jossa pystyi kokeilemaan eri tapoja ilmaista itseään. Se antoi pohjaa sille, että nykyään elätän itseni taiteella. Vaikka niihin aikoihin en ikinä ajatellut, että taiteesta voisi tulla ammatti. Se oli harrastus silloin.

Millainen on historiasi ja nykyinen suhteesi Lappeenrantaan?

– Lappeenranta on minulle aina koti ja vahvasti. Tämä on kaupunki, joka minut kasvatti. Vaikka olen muuttanut pois aikoja sitten, se henkinen karjala ei poistu. Ole ylpeä juuristasi, mutta älä koko elämääsi vietä siellä.

Mitkä ovat urasi tähänastisia merkkipaaluja?

– Viime kesänä maalasin Kirkkokadulle Saimaannorppa-muraalin. Se on minulle tärkeä, koska sijaitsee Lappeenrannassa ja maalasin sen ennen kaikkea kaupunkilaisille. Tänä kesänä olen ollut mukana Keravalla sijaitsevassa Taiteen kotitalossa. Kyseessä on viisikerroksinen purkutalo, joka on annettu 94 taiteilijan käyttöön ennen purkamista. Se on ollut yksi hienoimmista kokemuksista.

Tatuointitaidetta teen elääkseni, mutta sieltä en pysty yksittäistä teosta esille nostamaan.

Mitä teet nykyään?

– Asun Helsingissä kahden kanini kanssa ja olen työskennellyt pian seitsemän vuotta tatuoijana. Toivoisin ihmisten näkevän tatuoimisen enemmän taiteena kuin pelkkänä käsityönä. Välillä ikävöin vetyjä, kun niitä ei täältä saa.

Anu Kiljunen Turkuun kotiutunut Lee Lahikainen kertoo uran yhdeksi kohokohdaksi oman soolonsa esittäminen nukketeatterifestivaaleilla Nuijamiehessä, lapsuuden kotimaisemissa.

Lee Lahikainen, syntynyt Porvoossa 1985:

Milloin kävit kuvataidekoulua?

– Kävin kuvataidekoulua yhteensä yhdeksän vuotta, vuosina 1991–1999 ja 2000–2001. Kuusivuotiaasta 16-vuotiaaksi.

Millaisia muistoja sinulla on kuvataidekoulun ajoilta?

– Muistan kuvataidekouluajoilta epämääräisesti joitain töitä, tehtäviä ja ohjeita. Vaikea kaivaa esiin mitään erityistä muistoa, koska se oli niin pitkäaikainen ja itsestään selvä osa elämääni. Koululla oli myös voimakas vaikutus, sillä se suuntasi minut opiskelemaan taidetta heti peruskoulun jälkeen.

Millainen on historiasi ja nykyinen suhteesi Lappeenrantaan?

– Olen asunut lapsuuteni Lappeenrannan Lauritsalassa ja vanhempani asuvat siellä yhä.

Mitkä ovat urasi tähänastisia merkkipaaluja?

– Oman sooloni esittäminen nukketeatterifestivaaleilla lapsuuden kotikaupungin vanhassa elokuvateatterissa, Nuijamiehessä. Musikaaliesiintyminen Åbo Svenska Teaterissa. Oma ohjaukseni, jossa rakentamani nuket esiintyivät Turun kaupunginteatterissa. Yhdessä työryhmän kanssa rakentamani jättinuken esiintyminen Ruisrockissa ja muilla festivaaleilla sekä karhuna esiintyminen M.A. Nummisen ruotsintunnilla.

Mitä teet nykyään?

– Tällä hetkellä asun Turussa ja teen nukketeatteria. Joitain projekteja on myös Helsingissä ja keikkoja on ollut ympäriinsä Suomea. Suunnittelen sooloteosta, joka on tulossa Ouluun Kehä-festivaaleille ja lisäksi teen lastenkirjaan kuvitusta.

Anu Kiljunen Jenni Sokura on onnistunut yhdistämään taiteen tekemisen ja opettamisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Korujen teon lisäksi hän toimii korutaiteen tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikössä Lappeenrannassa.

Jenni Sakura, syntynyt Lappeenrannassa 1983

Milloin kävit kuvataidekoulua?

– Olin Leila Kaltilan opissa kaikki kuvataidekouluvuoteni 2000-luvun alussa, mutta otin kaiken mahdollisen irti muustakin koulun tarjonnasta. Osallistuin sarjakuvakursseille aina kun niitä oli tarjolla ja vanhempana olin kansalaisopiston kautta Petri Rapon taidegrafiikan ryhmässä.

Millaisia muistoja sinulla on kuvataidekoulun ajoilta?

– Olin oppilaana piirustuksen ja maalauksen työpajassa, mutta moni juttu kiinnosti. Kuvataidekoululla oli mahdollista kokeilla kaikenlaista. Erityinen miljöö ja hyvä henki tekivät aina tervetulleen olon. Kun en sitten enää ollut nuori, tein kuvataidekoululla vielä työharjoittelua. Tutusta talosta oli vaikeaa erkaantua.

Millainen on historiasi ja nykyinen suhteesi Lappeenrantaan?

En näköjään lähde Karjalasta. Olen kotoisin Lappeenrannasta, eikä minulla ole kiire täältä poiskaan.

Mitkä ovat urasi tähänastisia merkkipaaluja?

– Taiteen tekeminen on jatkuvaa kehitystä ja tavoittaessani jonkun päämäärän, on uusi jo tulilla. Näyttelyt ulkomailla ovat olleet tärkeitä, mutta samalla paikalliset projektit korostuvat. Omalla urallani taiteellinen työskentely sekä opetustyö ovat toimineet hyvänä kombona.

Mitä teet nykyään?

Olen opinnoissani ja omalla urallani perehtynyt korutaiteeseen. Teen muun muassa käytettäviä koruja sekä niiden pohjalta rakentuvia installaatioita. Toimin myös korutaiteen tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikössä Lappeenrannassa ja olen kantanut korteni kekoon erilaisissa yhdistys- ja talkootehtävissä kulttuurialalla.