Lappeenrannassa järjestetään etsintä- ja pelastusharjoitus — Silmiin voi osua viikonloppuna normaalia useampia ilma-aluksia

Vesillä ja ilmassa tapahtuvassa etsintä- ja pelastusharjoituksessa on tarkoitus harjoitella viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Etelä-Saimaan alueella järjestetään viikonloppuna etsintä- ja pelastusharjoitus. Tarkoituksena on harjoitella yhteistyötä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Etenkin lauantaina kaupunkilaisten silmiin voi siis osua esimerkiksi normaalia useampia ilma-aluksia.

Harjoituksen johtaja Heikki Väänänen kertoo, että harjoituksen operatiivisena päivänä lauantaina harjoitellaan sekä henkilöetsintää, että järvialueella öljyvahingon etsintää.

— Perjantaina kokoonnumme maasotakoululla, jossa annetaan tietoja ja varmistetaan turvallisuusasioita, sekä annetaan tehtävät. Varsinaisesti tehtäviä suoritetaan lauantaina kello 11-17.

SAR Lappee 2019 -nimeä kantava harjoitus tapahtuu pääosin Lappeenrannan sataman ja Linnoitusniemen alueella. Harjoitukseen osallistuvat pelastuslaitoksen, Etelä-Saimaan Meripelastusseura, Suomen lentopelastusseura sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja sen ilma- ja meripuolustusväkeä. Lisäksi rajavartiolaitos ja Lappeenrannan lentoasema osallistuvat harjoitukseen viranomaisvastuunsa mukaisissa rooleissa. Myös Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa osallistuu harjoitukseen maa- ja järvipelastusyksiköillä. Kokonaisuudessaan harjoitukseen osallistuu Väänäsen mukaan noin 50—60 ihmistä.

— Tämä ei vaikuta mitenkään esimerkiksi liikkuvuuteen. — Heikki Väänänen

Väänäsen mukaan viikonlopun harjoitus ei varsinaisesti näy Lappeenrannan katukuvassa.

— Tämä ei vaikuta mitenkään esimerkiksi liikkuvuuteen. Hieman tavallista enemmän on lento- ja vesialustoimintaa.

Aluksia on turvallisuussyistä ilmassa maksimissaan kaksi kerrallaan. Harjoituksen ilma-aluksista kaksi on Lappeenrannan Ilmailuyhdistyksen ja loput rajavartioston ja Suomen Lentopelastusseuran. Lisäksi harjoituksessa on tarkoituksena käyttää miehittämättömiä lentoaluksia droneja.

Väänänen kertoo, että vastaavanlaisia harjoituksia on järjestetty jo kymmenisen vuotta lähinnä Pohjois-Suomessa.

— Tarkoituksena on alusta asti ollut halu jakaa tietoa viranomaisille, miten he voisivat käyttää vapaaehtoisjärjestöjä apunaan.